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Posted 20 декабря, 06:47

Published 20 декабря, 06:47

Modified 20 декабря, 06:49

Updated 20 декабря, 06:49

Стоимость билетов на форум TNF превысила 1 миллион рублей

Это акционная цена: стоимость билетов на форум TNF превысила 1 миллион рублей

20 декабря 2024, 06:47
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области.

Стоимость билетов на форум TNF превысила 1 миллион рублей

В Тюменской области открылась продажа билетов на промышленно-энергетическbq форум TNF, который пройдет с 15 по 18 сентября 2025 года.

Традиционно бизнесменам предлагают несколько форматов для участие на выбор —Delegatе за 389 тысяч рублей (в этом году билет стоит 359 тысяч), Premium за 589 тысяч рублей (на форум 2024 года билет стоил 549 тысяч рублей) и VIP за 1 миллион 19 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч).

Заметим, что стоимость билетов указана со скидкой, действительной при оплате до 30 мая 2025 года.

Формат участия Deligate даст возможность присутствовать на всех днях форума и культурных мероприятиях. Для участников Premium и VIP также будут доступны все пленарные заседания, зона для проведения деловых переговоров, вечерние приемы.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» приедет коллектив «Квартет И». Выступление запланировано на 7 февраля 2025 года, продажа билетов уже открыта.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Нефтегазовый форум#Форум#Билеты
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