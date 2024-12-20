Это акционная цена: стоимость билетов на форум TNF превысила 1 миллион рублей

Традиционно бизнесменам предлагают несколько форматов для участие на выбор —Delegatе за 389 тысяч рублей (в этом году билет стоит 359 тысяч), Premium за 589 тысяч рублей (на форум 2024 года билет стоил 549 тысяч рублей) и VIP за 1 миллион 19 тысяч рублей (в 2024 году цена составляла 949 тысяч).