В Тюмени со спектаклем выступит «Квартет И». Цена билетов достигает 15 тысяч рублей

В Тюмени продают билеты на спектакль «Квартет И» за 15 тысяч рублей

Известный российским зрителям коллектив по фильму «О чем говорят мужчины» приедет со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» в областную столицу 7 февраля 2025 года.