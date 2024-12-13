В Тюмени со спектаклем выступит «Квартет И». Цена билетов достигает 15 тысяч рублей

Posted 13 декабря, 08:29
Published 13 декабря, 08:29
Modified 13 декабря, 08:31
Updated 13 декабря, 08:31
Продажа билетов уже открыта — стоимость варьируется от 3 000 до 15 000 рублей.
«Начав работать над этим спектаклем, мы очень быстро поняли, что вообще не знаем, о чем он должен быть… Никакие мысли о сюжете или героях в головы не приходили, поэтому мы сидели и разговаривали. Просто разговаривали (и на всякий случай записывали) о вещах, которые волнуют мужчин среднего возраста. Лучшее из того, что мы написали, нашло отражение в нашем спектакле», — указано в описании.
Отметим, что судя по отзываем зрителей, постановка «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» достойна внимания. Посетившие спектакль гости отмечают, что в постановке присутствует отличный взрослый юмор, великолепная игра актеров, благодаря чему трехчасовое представление пролетает незаметно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале с концертом выступит российский певец Леонид Агутин. Артист даст концерты 3 и 4 февраля.