nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря, 08:29

Published 13 декабря, 08:29

Modified 13 декабря, 08:31

Updated 13 декабря, 08:31

В Тюмени продают билеты на спектакль «Квартет И» за 15 тысяч рублей

В Тюмени со спектаклем выступит «Квартет И». Цена билетов достигает 15 тысяч рублей

13 декабря 2024, 08:29
Фото: ВК ТЕАТР КВАРТЕТ И.

В Тюмени продают билеты на спектакль «Квартет И» за 15 тысяч рублей

Известный российским зрителям коллектив по фильму «О чем говорят мужчины» приедет со спектаклем «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» в областную столицу 7 февраля 2025 года.

Продажа билетов уже открыта — стоимость варьируется от 3 000 до 15 000 рублей.

«Начав работать над этим спектаклем, мы очень быстро поняли, что вообще не знаем, о чем он должен быть… Никакие мысли о сюжете или героях в головы не приходили, поэтому мы сидели и разговаривали. Просто разговаривали (и на всякий случай записывали) о вещах, которые волнуют мужчин среднего возраста. Лучшее из того, что мы написали, нашло отражение в нашем спектакле», — указано в описании.

Отметим, что судя по отзываем зрителей, постановка «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» достойна внимания. Посетившие спектакль гости отмечают, что в постановке присутствует отличный взрослый юмор, великолепная игра актеров, благодаря чему трехчасовое представление пролетает незаметно.

Певица Ирина Салтыкова устроила неожиданный концерт в тюменском караоке-клубе
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в феврале с концертом выступит российский певец Леонид Агутин. Артист даст концерты 3 и 4 февраля.

Читайте также:
В Тюмени снесут более десятка домов ради реновацииНа федеральном канале покажут фильм про пропавших тюменских детейМор и остановка течения: обмелевшей Туре в морозы грозит серьезная опасность
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Театр#Концерты#Спектакли
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика