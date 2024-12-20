Директора Тюменского драмтеатра, обвиняемого в мошенничестве, оставили под следствием

Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин летом 2024 года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях. Им предъявили обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход.