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Posted 20 декабря, 11:54

Published 20 декабря, 11:54

Modified 20 декабря, 11:57

Updated 20 декабря, 11:57

Руководителю ТБДТ Осинцеву продлили меру пресечения до конца февраля

Директора Тюменского драмтеатра, обвиняемого в мошенничестве, оставили под следствием

20 декабря 2024, 11:54
Фото: 1MI.

Руководителю ТБДТ Осинцеву продлили меру пресечения до конца февраля

Сюжет
Суд
Директору Тюменского драмтеатра Сергею Осинцеву продлили меру пресечения. Как рассказали «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, до 21 февраля 2025 года продолен срок запрета на определенные действия.

Согласно статье уголовно-процессуального кодекса России, заключается в возложении подозреваемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, в частности не покидать дом в определенное время, выезжать за пределы города и т. д.

Также до 21 февраля 2025 продлен срок запрета определенных действий для Александра Чурсина, заместителя руководителя Драмтеатра.

Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин летом 2024 года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях. Им предъявили обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход.

В настоящее время на должность врио Тюменского драматического театра назначена замдиректора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова.

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Ранее «Наш Город» писал, что заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору СЗ «Восток Девеломпент» Алексею Гоцыку, обвиняемых во взяточничестве, продлили срок нахождения под стражей до 6 февраля 2025 года.

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