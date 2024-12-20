Директора Тюменского драмтеатра, обвиняемого в мошенничестве, оставили под следствием

Posted 20 декабря, 11:54
Published 20 декабря, 11:54
Modified 20 декабря, 11:57
Updated 20 декабря, 11:57
Согласно статье уголовно-процессуального кодекса России, заключается в возложении подозреваемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, в частности не покидать дом в определенное время, выезжать за пределы города и т. д.
Также до 21 февраля 2025 продлен срок запрета определенных действий для Александра Чурсина, заместителя руководителя Драмтеатра.
Напомним, директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев и его заместитель Александр Чурсин летом 2024 года были арестованы по подозрению в мошеннических действиях. Им предъявили обвинение в хищении из бюджета 14 миллионов рублей. По данным следствия, Осинцев и Чурсин подготавливали договоры на совместный прокат спектаклей с организацией, руководителем которой являлся Чурсин. При этом умышленно занижали доход.
В настоящее время на должность врио Тюменского драматического театра назначена замдиректора по художественно-творческой деятельности Кристина Тихонова.
Ранее «Наш Город» писал, что заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору СЗ «Восток Девеломпент» Алексею Гоцыку, обвиняемых во взяточничестве, продлили срок нахождения под стражей до 6 февраля 2025 года.