Метеопатам приготовиться: из-за взрыва на Солнце на Тюмень обрушится магнитная буря

Posted 20 декабря, 11:46
Published 20 декабря, 11:46
Modified 20 декабря, 11:46
Updated 20 декабря, 11:46
Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в пятницу, 20 декабря, геоудары составляют два-три балла. В конце месяца — 29–31 декабря — вероятно, произойдут слабые магнитные бури. Геоудары составят от трех до четырех баллов.
Сейчас солнечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше, накануне — 13 вспышек класса С и выше. Среди них вспышка класса М — среднего.
Важно, что два дня назад, 18 декабря, на обратной стороне Солнца произошел сильный взрыв. Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла.
До этого главный инженер тюменской обсерватории Виталий Угренинов рассказал, почему участились северные сияния.