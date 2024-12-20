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Posted 20 декабря, 11:46

Published 20 декабря, 11:46

Modified 20 декабря, 11:46

Updated 20 декабря, 11:46

Метеопатам приготовиться: из-за взрыва на Солнце на Тюмень обрушится магнитная буря

Метеопатам приготовиться: из-за взрыва на Солнце на Тюмень обрушится магнитная буря

20 декабря 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney.
Сильный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали коронографы. В ближайшее время на Тюменскую область может обрушиться магнитная буря.

Согласно информации сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в пятницу, 20 декабря, геоудары составляют два-три балла. В конце месяца — 29–31 декабря — вероятно, произойдут слабые магнитные бури. Геоудары составят от трех до четырех баллов.

Сейчас солнечная активность находится в оранжевой зоне. Сегодня на Солнце произошло 11 вспышек класса С и выше, накануне — 13 вспышек класса С и выше. Среди них вспышка класса М — среднего.

Важно, что два дня назад, 18 декабря, на обратной стороне Солнца произошел сильный взрыв. Скорость плазмы составляет около 1000 километров в секунду, что характерно для вспышек высшего балла.

До этого главный инженер тюменской обсерватории Виталий Угренинов рассказал, почему участились северные сияния.

Главный инженер тюменской обсерватории рассказал, почему участились северные сияния
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Ранее «Наш город» писал о том, что на Тюмень обрушится магнитная буря.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Магнитные бури#Лаборатория солнечной астрономии#Солнечная активность
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