Исполнительница хитов из 90-х Татьяна Буланова приедет в Тюмень с концертом

Отметим, что стоимость билетов на концерт начинается с двух тысяч рублей. Эти места располагаются на балконе, в последних рядах. Место, которое ближе к сцене, обойдется уже в три тысячи рублей. Самые дорогие билеты — пять тысяч рублей.