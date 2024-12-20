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Posted 20 декабря, 11:19

Published 20 декабря, 11:19

Modified 20 декабря, 11:20

Updated 20 декабря, 11:20

Исполнительница хитов из 90-х Татьяна Буланова приедет в Тюмень с концертом

Исполнительница хитов из 90-х Татьяна Буланова приедет в Тюмень с концертом

20 декабря 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Концерт
Весной в наш город приедет знаменитая певица Татьяна Буланова. Самые известные ее композиции: «Мой ненаглядный» и «Ясный мой свет».

На сайте Яндекс.Афиша указано, что советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова выступит в Тюмени в апреле. Концерт назначен на 6 апреля 2025 года. Выступление пройдет в ДК «Нефтяник» в 19 часов вечера.

Отметим, что стоимость билетов на концерт начинается с двух тысяч рублей. Эти места располагаются на балконе, в последних рядах. Место, которое ближе к сцене, обойдется уже в три тысячи рублей. Самые дорогие билеты — пять тысяч рублей.

Песни Татьяны Булановой были особенно популярны в 90-е. Ее известные хиты: «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Старшая сестра».

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили практически все билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Его покажут в Тюменской филармонии 29 и 30 декабря.

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