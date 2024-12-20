Исполнительница хитов из 90-х Татьяна Буланова приедет в Тюмень с концертом

Posted 20 декабря, 11:19
Published 20 декабря, 11:19
Modified 20 декабря, 11:20
Updated 20 декабря, 11:20
На сайте Яндекс.Афиша указано, что советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова выступит в Тюмени в апреле. Концерт назначен на 6 апреля 2025 года. Выступление пройдет в ДК «Нефтяник» в 19 часов вечера.
Отметим, что стоимость билетов на концерт начинается с двух тысяч рублей. Эти места располагаются на балконе, в последних рядах. Место, которое ближе к сцене, обойдется уже в три тысячи рублей. Самые дорогие билеты — пять тысяч рублей.
Песни Татьяны Булановой были особенно популярны в 90-е. Ее известные хиты: «Мой ненаглядный», «Ясный мой свет», «Не плачь» и «Старшая сестра».
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени раскупили практически все билеты на новогодний балет «Щелкунчик». Его покажут в Тюменской филармонии 29 и 30 декабря.