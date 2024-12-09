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Posted 9 декабря, 06:44

Published 9 декабря, 06:44

Modified 9 декабря, 06:46

Updated 9 декабря, 06:46

Следователи озвучили стоимость арестованного имущества замгубернатора Вахрина

Следователи озвучили стоимость арестованного имущества замгубернатора Вахрина

9 декабря 2024, 06:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Арест
По данным Следственного комитета России, общая стоимость арестованного имущества заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и руководителя ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка оценивается в 150 миллионов рублей.
«Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей», — сообщил РИА «Новости» глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, арест на имущество фигурантов по делу о взятке был наложен в ноябре этого года. В документах Басманного суда было указано, что «арестовано имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы». Уточнялось, что под арестом находится единственное жилье замгубернатора Вахрина — квартира площадью 80 квадратных метров.

По данным следствия, в декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Вознаграждение предназначалось за помощь чиновника бизнесмену и его компании.

Фигуранты дела находятся в СИЗО с июня этого года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время обязанности арестованного замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина в правительстве региона приостановлены. С должности он не уволен и до сих пор числится госслужащим. Правда, заработную плату не получает.

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