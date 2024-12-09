Следователи озвучили стоимость арестованного имущества замгубернатора Вахрина

Posted 9 декабря, 06:44
Published 9 декабря, 06:44
Modified 9 декабря, 06:46
Updated 9 декабря, 06:46
«Следствием арестовано имущество обвиняемых стоимостью 150 миллионов рублей», — сообщил РИА «Новости» глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, арест на имущество фигурантов по делу о взятке был наложен в ноябре этого года. В документах Басманного суда было указано, что «арестовано имущество обвиняемых, осмотрены предметы, направлены запросы». Уточнялось, что под арестом находится единственное жилье замгубернатора Вахрина — квартира площадью 80 квадратных метров.
Напомним, Вячеслав Вахрин и Алексей Гоцык были арестованы в начале июня этого года в Москве по обвинению в коррупции. Вахрина обвинили в получении взятки в особо крупном размере от известного тюменского бизнесмена, руководителя СЗ «Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка.
По данным следствия, в декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Вознаграждение предназначалось за помощь чиновника бизнесмену и его компании.
Фигуранты дела находятся в СИЗО с июня этого года.
Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время обязанности арестованного замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина в правительстве региона приостановлены. С должности он не уволен и до сих пор числится госслужащим. Правда, заработную плату не получает.