Следователи озвучили стоимость арестованного имущества замгубернатора Вахрина

По данным следствия, в декабре 2022 года Вячеслав Вахрин получил от Гоцыка взятку в виде скидки на 13 миллионов рублей для покупки двух квартир в элитном ЖК в Тюмени. Вознаграждение предназначалось за помощь чиновника бизнесмену и его компании.