«Ветры тревожные»: на заседании тюменской Думы читали стихи собственного сочинения

Posted 19 декабря, 07:45
Published 19 декабря, 07:45
Modified 19 декабря, 07:54
Updated 19 декабря, 07:54
Почетный Генконсул Республики Беларусь в Тюмени Владимир Шугля назвал собакой Запад, который так и «лезет с угрозами». Свое отношение к нынешней ситуации дипломат выразил в стихах собственного сочинения.
Заседание Облдумы 19 декабря стало последним в текущем году. В зале присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор и почетный Генконсул Белоруссии в Тюмени Владимир Шугля. Дипломат, когда ему дали слово, продекламировал:
«Веют ветры тревожные,
У страны время сложное.
Запад лезет с угрозами
Будто собака борзая,
Бьет по железу железом
Злобным своим интересам,
Русь за правду сражается
С Верою в Бога на сердце».
Трансляция заседания велась онлайн на сайте областной Думы.
Надо сказать, что читать стихи с высокой трибуны — это тренд. Накануне на пленарном заседании Государственной Думы РФ лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также прочитал собственное стихотворение. Политик посвятил его новой баллистической ракете «Орешник».
«Дракон врага весь год громил
И честно всех предупредил:
Змея фашиста и приспешника
Накроет веточкой „Орешника“, — продекламировал Миронов.
Президент РФ Владимир Путин рассказа о применении новейшей ракеты «Орешник» для удара по ВПК Украины. Целью для испытательного пуска стал крупный военный завод в Днепропетровске.