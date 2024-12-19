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Posted 19 декабря, 07:45

Published 19 декабря, 07:45

Modified 19 декабря, 07:54

Updated 19 декабря, 07:54

Тюменским депутатам прочитали стихи про собаку-Запад

«Ветры тревожные»: на заседании тюменской Думы читали стихи собственного сочинения

19 декабря 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Тюменским депутатам прочитали стихи про собаку-Запад

На последнем в этом году заседании Тюменской областной Думы прозвучали стихи о тревожных ветрах над страной и собаке-Западе. Автором выступил почетный Генконсул Республики Беларусь в Тюмени Владимир Шугля.

Почетный Генконсул Республики Беларусь в Тюмени Владимир Шугля назвал собакой Запад, который так и «лезет с угрозами». Свое отношение к нынешней ситуации дипломат выразил в стихах собственного сочинения.

Заседание Облдумы 19 декабря стало последним в текущем году. В зале присутствовал губернатор Тюменской области Александр Моор и почетный Генконсул Белоруссии в Тюмени Владимир Шугля. Дипломат, когда ему дали слово, продекламировал:

«Веют ветры тревожные,
У страны время сложное.
Запад лезет с угрозами
Будто собака борзая,
Бьет по железу железом
Злобным своим интересам,
Русь за правду сражается
С Верою в Бога на сердце».

Трансляция заседания велась онлайн на сайте областной Думы.

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Видео: Та самая матрешка.

Надо сказать, что читать стихи с высокой трибуны — это тренд. Накануне на пленарном заседании Государственной Думы РФ лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также прочитал собственное стихотворение. Политик посвятил его новой баллистической ракете «Орешник».

«Дракон врага весь год громил
И честно всех предупредил:
Змея фашиста и приспешника
Накроет веточкой „Орешника“, — продекламировал Миронов.
Видео: Телеграм-канал t.me/s/ksbchk.
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Президент РФ Владимир Путин рассказа о применении новейшей ракеты «Орешник» для удара по ВПК Украины. Целью для испытательного пуска стал крупный военный завод в Днепропетровске.

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