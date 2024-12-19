«Ветры тревожные»: на заседании тюменской Думы читали стихи собственного сочинения

Надо сказать, что читать стихи с высокой трибуны — это тренд. Накануне на пленарном заседании Государственной Думы РФ лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов также прочитал собственное стихотворение. Политик посвятил его новой баллистической ракете «Орешник».