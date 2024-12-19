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Posted 19 декабря, 06:54

Published 19 декабря, 06:54

Modified 19 декабря, 06:56

Updated 19 декабря, 06:56

Тюменцам рассказали, где в Тюмени продать или бесплатно пристроить старые книги.

Книгам — новую жизнь: где в Тюмени продать или бесплатно пристроить свою библиотеку

19 декабря 2024, 06:54
Фото: 1MI. Тюменцам рассказали, где в Тюмени продать или бесплатно пристроить старые книги.

Тюменцам рассказали, где в Тюмени продать или бесплатно пристроить старые книги

Не знаете, куда деть старые книги, которые пылятся на полках? В Тюмени можно не только подарить им вторую жизнь, но и заработать. Рассказываем, где продать, обменять или бесплатно отдать ненужные издания.

Что делать с книгами?

В каждом доме со временем скапливается множество книг, которые уже не используются. Одни могут быть устаревшими учебниками, другие — художественной литературой, которая давно пылится на полках. Вместо того чтобы выбрасывать книги, тюменцы могут сдать их как бесплатно, так и за деньги, воспользовавшись услугами пунктов приема, библиотек или благотворительных организаций. Рассмотрим основные варианты, куда можно пристроить ненужную литературу в Тюмени.

Первоначально нужно решить, что делать с книгами. Разделите их на несколько групп:

  1. Редкие и ценные — такие книги можно продать по хорошей цене.
  2. Книги в хорошем состоянии — они могут быть перепроданы, подарены или обменяны.
  3. Поврежденные и устаревшие — лучше всего отправить их на переработку как макулатуру.
Если вы решили провести ревизию своей книжной коллекции, важно знать, куда можно пристроить ненужные книги с пользойЕсли вы решили провести ревизию своей книжной коллекции, важно знать, куда можно пристроить ненужные книги с пользой
Если вы решили провести ревизию своей книжной коллекции, важно знать, куда можно пристроить ненужные книги с пользой. Фото: nashgorod.ru

Продажа книг

Если книги в хорошем состоянии и представляют интерес для других, можно продать их и получить дополнительный доход.

Букинистические магазины

Так, книги можно сдать в букинистические магазины. Они ищут художественную литературу, энциклопедии, учебники, технические справочники и редкие издания.

Где сдать:

  • «Лига». Адрес: ул. Мориса Тореза, 1. Телефон: +7 (993) 543-74-09. Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:00
  • «Музей». Адрес: Орловская ул., 35, корп. 2. Телефон: +7 (922) 048-11-80. Часы работы: понедельник–суббота с 11:00 до 19:00.
  • «Букинистическая книга». Адрес: Водопроводная ул., 40. Телефон: +7 (3452) 46-65-49. Часы работы: вторник–суббота с 10:00 до 18:45 (перерыв с 13:30 до 14:00).
Букинистические магазины в ТюмениБукинистические магазины в Тюмени
Букинистические магазины в Тюмени. Фото: 2ГИС

Стоимость книги зависит от ее состояния, востребованности и редкости. Новые и популярные издания принимают по более высокой цене. Рекомендуется перед посещением уточнить актуальность информации и наличие интересующих вас книг.

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Онлайн-платформы для продажи

Также можно присмотреться к онлайн-платформам для продажи. Продавая книги через интернет, можно самостоятельно установить цену и найти покупателя. Кстати, легче всего продать популярные жанры — детективы, романы, фантастику, а также книги для подготовки к ЕГЭ или специализированные учебники.

  • Современные технологии делают возможной продажу книг напрямую, без участия посредников.Популярные платформы, такие как «Авито», «Юла», «Барахла. Нет», «КупиПродай», позволяют разместить объявление бесплатно. Важно указать точное состояние книги и прикрепить качественные фотографии.
  • На маркетплейсах, таких как Озон и Wildberries, можно продавать редкие издания или книги с постоянным спросом (например, учебники или профессиональную литературу). Однако для продаж на этих платформах может потребоваться регистрация как продавца.
Книги на онлайн-платформах можно сдать бесплатно или за высокую цену.Книги на онлайн-платформах можно сдать бесплатно или за высокую цену.
Книги на онлайн-платформах можно сдать бесплатно или за высокую цену.. Фото: Скриншот www.avito.ru
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Особенно дорогие книги

Со временем некоторые книги становятся ценными коллекционными или антикварными предметами, а современные издания могут быть востребованы из-за своей редкости или популярности. Если у вас есть книги, которые кажутся ненужными, среди них могут оказаться экземпляры, которые стоят гораздо больше, чем изначальная цена.

  1. Антикварные книги — издания XIX — начала XX века, особенно с уникальными обложками и иллюстрациями.
  2. Редкие и запрещенные книги — малотиражные издания или книги, которые были запрещены в свое время, могут иметь высокую стоимость.
  3. Коллекционные книги — например, подарочные издания с иллюстрациями известных художников.
  4. Книги с автографами — особенно если речь идет о подписях знаменитых авторов или исторических фигур.
  5. Учебники и научная литература — на такие книги всегда есть спрос, особенно если они актуальны для образовательных программ.
Ценные книги.Ценные книги.
Ценные книги.. Фото: Скриншот www.avito.ru
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Куда сдать книги бесплатно

Книги, которые вам кажутся ненужными, могут оказаться ценными для других: кто-то ищет учебники, кто-то редкие романы, а кто-то просто любит читать, не тратя деньги на новые издания.

Подарки и ярмарка

Подарить книги друзьям или соседям — это легкий и приятный способ освободить место на полках, при этом подарив радость тем, кто в них нуждается. Если у вас накопилось много книг, можно устроить «книжный день» для соседей. Разложите книги в подъезде или во дворе. Такой обмен может не только помочь найти новым хозяевам нужные книги, но и стать приятным событием, которое сблизит жильцов.

Подарить книги друзьям или соседям — это легкий и приятный способ освободить место на полках.Подарить книги друзьям или соседям — это легкий и приятный способ освободить место на полках.
Подарить книги друзьям или соседям — это легкий и приятный способ освободить место на полках.. Фото: 1MI

Городские библиотеки

Если получение денег не является приоритетом, старые книги можно отдать бесплатно и помочь другим. Например, в библиотеки города. Многие библиотеки Тюмени принимают книги для пополнения фондов, особенно художественную и образовательную литературу.

    • Центральная городская библиотека (ул. Ленина, 97) — принимает классическую литературу, энциклопедии и книги для детей.
    • Библиотеки районов Тюмени — регулярно устраивают акции по сбору книг для дальнейшей передачи в школы и приюты.

Книжный обмен

Помните о том, что в Тюмени неплохо развиты буккроссинг и уличные полки. Это системы свободного обмена книгами. В Тюмени работает несколько точек, где можно оставить ненужные книги и взять что-то взамен.

    • Примеры мест:
      • ТРЦ «Кристалл» — полки с книгами расположены у зоны отдыха.
      • ТРЦ «Премьер» в зоне у эскалаторов.
      • Сквер Крапивина.

Иногда сдать книги можно в общеобразовательные школы. Учебные заведения охотно принимают книги для своих библиотек и образовательных проектов.

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Переработка

А если книга не так полезна в ее нынешнем виде, например, если она слишком испорчена, то ее можно сдать на переработку в тюменские экопункты, например:

  • Экодом «Гудвин». Адрес: ул. Максима Горького, 70/2. Телефон: +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1420). Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 до 15:00)
  • Экодом «Центральный». Адрес: ул. Герцена, 87А/2. Телефон: +7 (3452) 69-63-58 (доб. 1421). Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 до 15:00)
  • Экодом «Кристалл». Адрес: ул. Республики, 26. Телефон: +7 (3452) 61-47-35. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (обед с 14:00 до 15:00).

Рекомендуется уточнить актуальность информации и часы работы перед посещением. А для того, чтобы книгу можно было переработать удалите твердые обложки и ненужные скрепления, чтобы книги соответствовали требованиям приема.

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Как подготовить книги для продажи или передачи?

Но помните, прежде чем продавать книги, важно привести их в порядок:

  1. Удалите пыль и грязь с обложек.
  2. Проверьте целостность страниц — рваные листы снижают ценность книги.
  3. Сгруппируйте книги по категориям: художественная литература, учебники, детские книги.
  4. Сделайте качественные фотографии для объявлений.

Ранее «Наш город» сообщал о том, куда тюменцам сдать ненужную одежду. Горожане могут передать вещи в благотворительные фонды, пункты переработки, специальные контейнеры и секонд-хенды. Это не только помогает людям, но и поддерживает экологию и разумное потребление.

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