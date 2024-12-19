Книгам — новую жизнь: где в Тюмени продать или бесплатно пристроить свою библиотеку

Подарить книги друзьям или соседям — это легкий и приятный способ освободить место на полках, при этом подарив радость тем, кто в них нуждается. Если у вас накопилось много книг, можно устроить «книжный день» для соседей. Разложите книги в подъезде или во дворе. Такой обмен может не только помочь найти новым хозяевам нужные книги, но и стать приятным событием, которое сблизит жильцов.