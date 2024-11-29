Губернатор Александр Моор выступил с посланием на заседании Тюменской областной Думы

В ежегодном послании «О положении дел в области и перспективах ее развития» Александр Викторович подвел предварительные итоги развития региона в уходящем году и обозначил приоритетные задачи на будущее. Глава региона отметил, что 2024-й войдет в нашу историю как год испытаний и гордости, а 2025-й предложил объявить Годом героев. Александр Моор коснулся всех сфер жизни региона, озвучил высокие достижения Тюменской области и обозначил акценты развития. Он подчеркнул роль людей и тюменского характера, сказал о том, что наш регион разнообразен и един, солидарен и сплочен.