Губернатор Александр Моор выступил с посланием на заседании Тюменской областной Думы

Posted 29 ноября, 13:19
Published 29 ноября, 13:19
Modified 29 ноября, 13:21
Updated 29 ноября, 13:21
В ежегодном послании «О положении дел в области и перспективах ее развития» Александр Викторович подвел предварительные итоги развития региона в уходящем году и обозначил приоритетные задачи на будущее. Глава региона отметил, что 2024-й войдет в нашу историю как год испытаний и гордости, а 2025-й предложил объявить Годом героев. Александр Моор коснулся всех сфер жизни региона, озвучил высокие достижения Тюменской области и обозначил акценты развития. Он подчеркнул роль людей и тюменского характера, сказал о том, что наш регион разнообразен и един, солидарен и сплочен.
Мы, депутаты Тюменской городской Думы, постоянно видим подтверждение слов нашего губернатора в реализации проектов, муниципальных программ, при общении с тюменцами. Желаю всем нам и дальше оставаться большой и дружной семьей, какой Тюмень всегда была. Давайте будем беречь наш дом, уважительно относиться к близким и родным, с душой и сердцем, с любовью вкладываться в развитие своей малой родины, — отметила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.