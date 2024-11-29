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Posted 29 ноября, 13:19

Published 29 ноября, 13:19

Modified 29 ноября, 13:21

Updated 29 ноября, 13:21

Губернатор Александр Моор выступил с посланием на заседании Тюменской областной Думы

Губернатор Александр Моор выступил с посланием на заседании Тюменской областной Думы

29 ноября 2024, 13:19
Фото: информационно-аналитический отдел Тюменской городской Думы.
Председатель Думы Светлана Иванова, депутаты Степан Киричук и Елена Бойко посетили заседание Тюменской областной Думы, на котором с посланием выступил губернатор Александр Моор. На мероприятии также присутствовали главы муниципальных образований, представители общественности и деловых кругов.

В ежегодном послании «О положении дел в области и перспективах ее развития» Александр Викторович подвел предварительные итоги развития региона в уходящем году и обозначил приоритетные задачи на будущее. Глава региона отметил, что 2024-й войдет в нашу историю как год испытаний и гордости, а 2025-й предложил объявить Годом героев. Александр Моор коснулся всех сфер жизни региона, озвучил высокие достижения Тюменской области и обозначил акценты развития. Он подчеркнул роль людей и тюменского характера, сказал о том, что наш регион разнообразен и един, солидарен и сплочен.

Мы, депутаты Тюменской городской Думы, постоянно видим подтверждение слов нашего губернатора в реализации проектов, муниципальных программ, при общении с тюменцами. Желаю всем нам и дальше оставаться большой и дружной семьей, какой Тюмень всегда была. Давайте будем беречь наш дом, уважительно относиться к близким и родным, с душой и сердцем, с любовью вкладываться в развитие своей малой родины, — отметила председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

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