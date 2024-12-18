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Posted 18 декабря, 02:39

Published 18 декабря, 02:39

Modified 18 декабря, 02:41

Updated 18 декабря, 02:41

Владимир Якушев исполнит желание тюменца с «Ёлки желаний»

Владимир Якушев исполнит желание тюменца с «Ёлки желаний»

18 декабря 2024, 02:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев сделает Давиду из Тюменской области подарок, который тот загадал на «Ёлке желаний».

Владимир Якушев принял участие в акции «Ёлка желаний» для жителей Тюменской области. Он выбрал карточку и станет добрым волшебником для Давида. Мальчик загадал получить теннисный стол, и Якушев пообещал, что его желание сбудется, сообщил информационный центр правительства региона.

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Мечты юных тюменцев разместили на специальной елочке, откуда карточки с именами и пожеланиями снимают чиновники. В проекте уже приняли участие главы Тобольска Петр Вагин, Юргинского района Виктор Васильев и Уватского района Вячеслав Елизаров. Чиновники признались, что акция влияет не только на жизнь тюменских детей, но и на их собственную.

«Эта акция не только радует детей, но и объединяет нас, взрослых, в духе доброты и заботы. Давайте вместе подарим детям незабываемые моменты счастья!» — сказал Виктор Васильев.
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Как писал «Наш Город», глава министерства природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнил желание десятилетнего жителя Тюмени Савелия. Школьник, как и мечтал, побывал в «Союзмультпарке» вместе с мамой и младшей сестрой.

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