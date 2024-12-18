Владимир Якушев исполнит желание тюменца с «Ёлки желаний»

Posted 18 декабря, 02:39
Published 18 декабря, 02:39
Modified 18 декабря, 02:41
Updated 18 декабря, 02:41
Владимир Якушев принял участие в акции «Ёлка желаний» для жителей Тюменской области. Он выбрал карточку и станет добрым волшебником для Давида. Мальчик загадал получить теннисный стол, и Якушев пообещал, что его желание сбудется, сообщил информационный центр правительства региона.
Мечты юных тюменцев разместили на специальной елочке, откуда карточки с именами и пожеланиями снимают чиновники. В проекте уже приняли участие главы Тобольска Петр Вагин, Юргинского района Виктор Васильев и Уватского района Вячеслав Елизаров. Чиновники признались, что акция влияет не только на жизнь тюменских детей, но и на их собственную.
«Эта акция не только радует детей, но и объединяет нас, взрослых, в духе доброты и заботы. Давайте вместе подарим детям незабываемые моменты счастья!» — сказал Виктор Васильев.
Как писал «Наш Город», глава министерства природных ресурсов РФ Александр Козлов исполнил желание десятилетнего жителя Тюмени Савелия. Школьник, как и мечтал, побывал в «Союзмультпарке» вместе с мамой и младшей сестрой.