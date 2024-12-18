Владимир Якушев исполнит желание тюменца с «Ёлки желаний»

Мечты юных тюменцев разместили на специальной елочке, откуда карточки с именами и пожеланиями снимают чиновники. В проекте уже приняли участие главы Тобольска Петр Вагин, Юргинского района Виктор Васильев и Уватского района Вячеслав Елизаров. Чиновники признались, что акция влияет не только на жизнь тюменских детей, но и на их собственную.