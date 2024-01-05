Глава Минприроды исполнил мечту тюменского школьника

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Благодаря мероприятию мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят, воплощаются в жизнь. Всего за пять лет были исполнены мечты порядка 107 тысяч ребят, пишет ТАСС.