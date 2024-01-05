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Глава Минприроды исполнил мечту 10-летнего тюменца

Глава Минприроды исполнил мечту тюменского школьника

5 января 2024, 11:08
Фото: 1MI

Глава Минприроды исполнил мечту 10-летнего тюменца

Глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов исполнил желание десятилетнего жителя Тюмени Савелия. Школьник мечтал побывать в «Союзмультпарке». Благодаря благотворительной акции «Елка желаний» его мечта исполнилась
Сюжет
Дети

Александр Козлов пригласил юного тюменца, его маму и младшую сестру Варвару в Москву и провел экскурсию по «Союзмультпарку», показал интерактивные площадки.

«Акция „Елка желаний“ — новогоднее чудо для детей со всей страны. Они пишут письма Деду Морозу, и каждый из нас с вами может поработать волшебником, исполнить их мечту. Это нужно, чтобы дети не переставали верить в чудеса. Особенно в такой сказочный праздник, как Новый год», — отметил глава Минприроды.

Отметим, «Союзмультпарк», площадь которого превышает 2 тысячи квадратных метров, работает в Москве на ВДНХ с 2018 года. Экспозиция павильона включает 18 мультимедийных аттракционов, созданных по мотивам отечественных мультфильмов с использованием новейших цифровых технологий.

Благотворительная акция «Елка желаний» проводится в России с 2018 года. Благодаря мероприятию мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят, воплощаются в жизнь. Всего за пять лет были исполнены мечты порядка 107 тысяч ребят, пишет ТАСС.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор в раках акции «Елка желаний» исполнил мечты троих ребят — из Тюмени, Исетского района и Краснодона. Юные тюменцы получили в подарок набор бисера, горный велосипед и беговую дорожку.

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