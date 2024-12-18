Тюменцу выставили счет на 40 тысяч за отопление подвала

Posted 18 декабря, 04:54
Published 18 декабря, 04:54
Modified 18 декабря, 04:56
Updated 18 декабря, 04:56
Жителю дома №51 по улице Малыгина прислали судебный приказ о взыскании 40 тыс. рублей за отопление в подвальном помещении. В документе указано, что пенсионер шесть лет использовал это помещение как паркинг.
Пенсионер Николай Елагин отказывается платить дополнительные суммы, потому что уже платит за содержание подвала как общедомового имущества. Других квитанций он не получал и задолженности не имеет.
«Это подвальное помещение, в котором есть площадки для размещения машин. Оно является общедомовой собственностью. Я, как собственник квартиры, оплачиваю содержание этого помещения, а с меня еще дополнительного берут деньги за отопление. Там 14 градусов тепла, а температура должна быть не ниже 15 градусов», — рассказал Елагин порталу 72.RU.
Он напомнил, что отапливаемым помещением может считаться только то, где есть радиаторы и теплоотражающие приборы. В подвале есть только трубы, по которым тепло идет в квартиры.
«В паркинге многоквартирного дома, кроме тепловой завесы на воротах подвального помещения, проходит трубопровод системы отопления. Таким образом, паркинг — отапливаемое помещение», — пояснили в жилищной инспекции.
На той же позиции стоит управляющий ТСЖ. По его словам, в подвале не бывает холоднее 20 градусов. Он уверен, что другие жильцы не должны платить за паркинг, которым пользуется один человек.
Напомним, бизнесменам в Тюменской области не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Долги только за электроэнергию превысили 20 млн рублей, их теперь будут взыскивать через суд.