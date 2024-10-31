Специалисты компании УСТЭК порекомендовали тюменцам не копить долги за тепло

Posted 31 октября, 05:57
Published 31 октября, 05:57
Modified 31 октября, 05:59
Updated 31 октября, 05:59
Далее судебный приказ направится на принудительное исполнение в отделение судебных приставов по взысканию задолженности с физических лиц по Тюмени. При этом, если таким образом удержать положенную сумму в пользу АО «УСТЭК» не получится, к должнику будет осуществлен выезд специалистов компании совместно с судебным приставом. В результате такого мероприятия могут арестовать автомобиль или банковские счета, запретить регистрационные действия, инициировать ограничение выезда за границу, ограничить пользование транспортными средствами и даже приостановить оказание услуг юридическим лицам.
Так, например, 18 сентября, с целью взыскания суммы задолженности в 7 тысяч 756 рублей 56 копеек УСТЭК совместно с судебными приставами Восточного АО Тюмени осуществили выезд к одному из должников. В ходе визита сотрудники службы арестовали автомобиль марки Volkswagen Polo. Еще один автомобиль марки SUBARU R2 был арестован 25 октября в результате совместного выезда к должнику с представителями Управления судебных приставов по Калининскому АО Тюмени. В этом случае, согласно исполнительным документам, остаток задолженности в пользу АО «УСТЭК» составлял на дату выезда 12 тысяч 191 рубль 79 копеек. Изъятое личное имущество будет находиться под арестом до полного погашения задолженности.
Кроме ареста имущества, если должник проигнорирует требования законодательства или решения суда и добровольно не погасит задолженность, сведения о нем могут быть переданы в Национальное бюро кредитных историй (НКБИ). Вынужденная мера в будущем повлияет на кредитный рейтинг должника и затруднит получение кредита.
Единая теплоснабжающая организация Тюмени призывает потребителей своевременно вносить плату ежемесячно до 10 числа, тем самым не создавать ситуаций для принятия мер по взысканию задолженности.
Заплатить за тепло можно любым из наиболее удобных вам способов:
До 31 марта 2025 года внести средства на счет можно с выгодой для себя. Ведь при оплате ЖКУ через СБП в личном кабинете на сайте или в приложении ТРИЦ плательщику вернется кешбэк 3% от каждого платежа.
Напоминаем, расчет оплаты за отопление в России производится двумя способами: по нормативу потребления коммунальной услуги или на основании показаний общедомовых приборов учета тепловой энергии. Если начисления осуществляются по нормативу, установленному Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области, то стоимость будет распределена равными частями на 9 календарных месяцев, с сентября по май, в независимости от даты начала и конца отопительного периода.
Если же платеж рассчитывается согласно показаниям прибора учета, которые в ресурсоснабжающую компанию регулярно передает УК, суммы будут зависеть от фактического потребления тепловой энергии в определенный период. Колебания значений зависят от ряда факторов и прежде всего от температуры наружного воздуха. Ведь, чем она ниже, тем больше энергии требуется для отопления многоквартирного дома.
УСТЭК благодарит жителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги, и напоминает, что агентом АО «УСТЭК» по вопросам начисления платы за коммунальные услуги является ОАО «ТРИЦ».