Специалисты компании УСТЭК порекомендовали тюменцам не копить долги за тепло

Так, например, 18 сентября, с целью взыскания суммы задолженности в 7 тысяч 756 рублей 56 копеек УСТЭК совместно с судебными приставами Восточного АО Тюмени осуществили выезд к одному из должников. В ходе визита сотрудники службы арестовали автомобиль марки Volkswagen Polo. Еще один автомобиль марки SUBARU R2 был арестован 25 октября в результате совместного выезда к должнику с представителями Управления судебных приставов по Калининскому АО Тюмени. В этом случае, согласно исполнительным документам, остаток задолженности в пользу АО «УСТЭК» составлял на дату выезда 12 тысяч 191 рубль 79 копеек. Изъятое личное имущество будет находиться под арестом до полного погашения задолженности.