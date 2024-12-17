Тюменский бизнес задолжал более 20 млн рублей за ЖКУ

Posted 17 декабря, 04:28
Published 17 декабря, 04:28
Modified 17 декабря, 04:30
Updated 17 декабря, 04:30
Поставщик «Газпром энергосбыт Тюмень» подал иски к 30 компаниям на общую сумму свыше 20 млн рублей за использованную электроэнергию. Заявления приняты Арбитражным судом Тюменской области, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Менеджер одной из компаний-должников признал, что не всегда хватает денег, чтобы расплатиться за услуги ЖКХ. Эта статья расходов стоит практически в конце списка, и такая ситуация сложилась у многих представителей бизнеса в разных сферах.
«Год выдался очень тяжелым. Много кто вынужден был выбирать, что оплатить в первую очередь. Есть налоги, зарплаты, прочие обязательства. Коммунальные счета в списке приоритетов не на первом месте. Много кому сейчас денег на все не хватает», — рассказал менеджер в беседе с URA.RU.
Как сообщил «Наш Город», собственник выставил на продажу производство минеральной воды «Тараскульская». Объект, поставляющий воду в соцучреждения Тюмени, можно купить за 350 млн рублей.