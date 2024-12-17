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Posted 17 декабря, 04:28

Published 17 декабря, 04:28

Modified 17 декабря, 04:30

Updated 17 декабря, 04:30

Тюменский бизнес задолжал более 20 млн рублей за ЖКУ

Тюменский бизнес задолжал более 20 млн рублей за ЖКУ

17 декабря 2024, 04:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Бизнесменам в Тюменской области не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Долги только за электроэнергию превысили 20 млн рублей.

Поставщик «Газпром энергосбыт Тюмень» подал иски к 30 компаниям на общую сумму свыше 20 млн рублей за использованную электроэнергию. Заявления приняты Арбитражным судом Тюменской области, следует из данных картотеки арбитражных дел.

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Менеджер одной из компаний-должников признал, что не всегда хватает денег, чтобы расплатиться за услуги ЖКХ. Эта статья расходов стоит практически в конце списка, и такая ситуация сложилась у многих представителей бизнеса в разных сферах.

«Год выдался очень тяжелым. Много кто вынужден был выбирать, что оплатить в первую очередь. Есть налоги, зарплаты, прочие обязательства. Коммунальные счета в списке приоритетов не на первом месте. Много кому сейчас денег на все не хватает», — рассказал менеджер в беседе с URA.RU.
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Как сообщил «Наш Город», собственник выставил на продажу производство минеральной воды «Тараскульская». Объект, поставляющий воду в соцучреждения Тюмени, можно купить за 350 млн рублей.

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#Марина Коржина#Бизнес#Тюменская область#Суд#Долг#Электричество#Задолженность#Энергетика#Услуги ЖКХ
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