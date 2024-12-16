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Posted 16 декабря, 10:36

Published 16 декабря, 10:36

Modified 16 декабря, 10:38

Updated 16 декабря, 10:38

«Росводоканал Тюмень» получил сертификат оператора ответственного водоснабжения

«Росводоканал Тюмень» получил сертификат оператора ответственного водоснабжения

16 декабря 2024, 10:36
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Эксперты Центра компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН в рамках пилотного проекта провели оценку и сертификацию документов и процедур трех операторов группы компаний «Росводоканал» на соответствие Стандарту ответственной деятельности операторов систем водоснабжения и водоотведения.

Согласно результатам, сертификат оператора ответственного водоснабжения получили предприятия Тюмени, Томска и Южно-Сахалинска.

Эксперты ИНФРАГРИН оценивали документы и процедуры операторов по 22 критериям, объединенным в 3 группы:

  • «Э»: Экология и окружающая среда: управление рисками и воздействием;
  • «С»: Социальная сфера: управление рисками и воздействием;
  • «У»: Корпоративное управление и взаимодействие с заинтересованными сторонами.

«Росводоканал Тюмень» получил наиболее высокие оценки по параметрам: «Водные ресурсы», «Охрана труда и промышленная безопасность», «Устойчивость инфраструктуры и безопасность».

Получение статуса оператора ответственного водоснабжения для нас — это показатель того, что предприятие развивается в правильном направлении. Наша задача не только обеспечивать качественное водоснабжение и водоотведение и модернизировать отрасль, но и быть ответственным, экологичным предприятием, участвующим в решении социальных задач, — прокомментировала результаты проекта генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

«Росводоканал» планирует развивать сотрудничество с Центром компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН с целью добровольной сертификации водоканалов, входящих в группу, по критериям ответственной деятельности.

Отметим, предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7,2 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тихорецке, Томске, Тюмени и Тюменском районе. Ежегодно специалисты предприятия подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 650 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 24 тысячи км водопроводных и канализационных сетей. На долю «Росводоканала» приходится 30% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами.

Компания обслуживает более 3,5 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения в Тюменской агломерации. 80% водопроводных труб выполнены из современных полимерных материалов. За последние 5 лет удалось на 60% снизить число повреждений сетей и на 55% уменьшить количество аварийных отключений воды. Кроме того, «Росводоканал» следует международным принципам ESG. Так, с 2010 по 2023 годы на природоохранную деятельность было направлено свыше 6,1 миллиардов рублей.

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