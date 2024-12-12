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Posted 12 декабря, 04:47

Published 12 декабря, 04:47

Modified 12 декабря, 05:22

Updated 12 декабря, 05:22

Крупный производитель воды в Тюмени продает производство за 350 млн

«Тараскульская» под продажу: крупный производитель воды в Тюмени продает бизнес

12 декабря 2024, 04:47
Фото: 1MI. Крупный производитель воды в Тюмени продает производство за 350 млн

Производитель воды «Тараскульская» в Тюмени продает бизнес за 350 млн

Сюжет
Питьевая вода
В Тюменской области выставлено на продажу производство минеральной воды «Тараскульская». Собственник готов продать объект, поставляющий воду в соцучреждения Тюмени за 350 млн рублей.

Производственные мощности компании располагаются на площади 3350 м² в микрорайоне Тараскуль по адресу Санаторная, 3. Здесь производится вода «Тараскульская», которую можно найти во многих тюменских магазинах, а также она поставляется в социальные учреждения. За 2023 год выручка компании достигла 35 миллионов рублей.

Производство «Тараскульской» воды.Производство «Тараскульской» воды.
Производство «Тараскульской» воды.. Фото: avito.ru

У объявлении указано, что объект оснащен российским и немецким оборудованием, автоматизирован, а производственные процессы от выдува бутылок до доставки воды функционируют без перебоев. В продаже учтены все активы компании, включая три линии розлива, собственную лабораторию и автономную котельную.

На благоустроенной территории расположены административное здание, производственные цеха, склады, спортзал и помещения для персонала. Есть возможность расширения деятельности, включая строительство, столярные работы и благоустройство территорий. База находится в живописном сосновом массиве на берегу озера, рядом с санаторием «М.Тараскуль», и имеет развитую инфраструктуру. Собственник также предлагает «разумный торг».

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