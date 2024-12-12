«Тараскульская» под продажу: крупный производитель воды в Тюмени продает бизнес

Производственные мощности компании располагаются на площади 3350 м² в микрорайоне Тараскуль по адресу Санаторная, 3. Здесь производится вода «Тараскульская», которую можно найти во многих тюменских магазинах, а также она поставляется в социальные учреждения. За 2023 год выручка компании достигла 35 миллионов рублей.