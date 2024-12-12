«Тараскульская» под продажу: крупный производитель воды в Тюмени продает бизнес

Posted 12 декабря, 04:47
Published 12 декабря, 04:47
Modified 12 декабря, 05:22
Updated 12 декабря, 05:22
Производственные мощности компании располагаются на площади 3350 м² в микрорайоне Тараскуль по адресу Санаторная, 3. Здесь производится вода «Тараскульская», которую можно найти во многих тюменских магазинах, а также она поставляется в социальные учреждения. За 2023 год выручка компании достигла 35 миллионов рублей.
У объявлении указано, что объект оснащен российским и немецким оборудованием, автоматизирован, а производственные процессы от выдува бутылок до доставки воды функционируют без перебоев. В продаже учтены все активы компании, включая три линии розлива, собственную лабораторию и автономную котельную.
На благоустроенной территории расположены административное здание, производственные цеха, склады, спортзал и помещения для персонала. Есть возможность расширения деятельности, включая строительство, столярные работы и благоустройство территорий. База находится в живописном сосновом массиве на берегу озера, рядом с санаторием «М.Тараскуль», и имеет развитую инфраструктуру. Собственник также предлагает «разумный торг».