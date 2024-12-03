«Дамате» хочет продать тюменский молочный комплекс

Заметим, что в последнее время компания сосредоточилась мясном направлении. Накануне группа компаний получила разрешение на экспорт продукции из индейки и утки в Египет. Продукция будет экспортироваться с птицеводческих комплексов в Ростовской и Пензенской областях, которые прошли все необходимые процедуры перед началом экспорта, в том числе аудит ветеринарной службы Египта.