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Posted 3 декабря, 05:30

Published 3 декабря, 05:30

Modified 3 декабря, 05:32

Updated 3 декабря, 05:32

«Дамате» хочет продать тюменский молочный комплекс

«Дамате» хочет продать тюменский молочный комплекс

3 декабря 2024, 05:30
Фото: 1MI.
Группа компаний «Дамате» планирует выставить на продажу ООО «Тюменские молочные фермы». Данную информацию озвучили источники в двух компаниях-производителях молока и молочных продуктов.

По словам инсайдеров, пока переговоров о продаже «Тюменских молочных ферм» с покупателями не было, но у «Дамате» такие планы имеются. В самой компании комментировать информацию о возможной продаже отказались, пишет издание Shopper’s.

Заметим, что в последнее время компания сосредоточилась мясном направлении. Накануне группа компаний получила разрешение на экспорт продукции из индейки и утки в Египет. Продукция будет экспортироваться с птицеводческих комплексов в Ростовской и Пензенской областях, которые прошли все необходимые процедуры перед началом экспорта, в том числе аудит ветеринарной службы Египта.

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Напомним, группа компаний «Дамате» ввела в эксплуатацию «Тюменские молочные фермы» в 2020 году. В реализацию проекта было вложено порядка 6 миллиардов рублей инвестиций. По соглашению Danone и «Дамате» все молоко с ферм должно было поступать на предприятия Danone, в частности на близлежащий молочный комбинат «Ялуторовский».

На сегодняшний день поголовье Тюменских молочных ферм составляет 13,5 тысячи, в том числе 6 тысяч дойных коров. В 2023 году компания выпустила 59 тысяч тонн сырого молока.

Следует отметить, что в минувшем году в Исетском районе был запущен в работу последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки компании «Дамате». Реализация инвестпроекта стоимостью более 6 миллиардов рублей шла с 2021 года. Племенной цех по воспроизводству индейки начал работать в 2022 году, участие в его открытии в режиме онлайн принимал президент России Владимир Путин.

Ранее «Наш Город» писал, что Тобольский молочный завод уличили в нарушении санитарных ветеринарных норм. Во время проверки на предприятии нашли немаркированную продукцию с примесями инородных предметов.

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