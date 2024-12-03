«Дамате» хочет продать тюменский молочный комплекс

Posted 3 декабря, 05:30
Published 3 декабря, 05:30
Modified 3 декабря, 05:32
Updated 3 декабря, 05:32
По словам инсайдеров, пока переговоров о продаже «Тюменских молочных ферм» с покупателями не было, но у «Дамате» такие планы имеются. В самой компании комментировать информацию о возможной продаже отказались, пишет издание Shopper’s.
Заметим, что в последнее время компания сосредоточилась мясном направлении. Накануне группа компаний получила разрешение на экспорт продукции из индейки и утки в Египет. Продукция будет экспортироваться с птицеводческих комплексов в Ростовской и Пензенской областях, которые прошли все необходимые процедуры перед началом экспорта, в том числе аудит ветеринарной службы Египта.
Напомним, группа компаний «Дамате» ввела в эксплуатацию «Тюменские молочные фермы» в 2020 году. В реализацию проекта было вложено порядка 6 миллиардов рублей инвестиций. По соглашению Danone и «Дамате» все молоко с ферм должно было поступать на предприятия Danone, в частности на близлежащий молочный комбинат «Ялуторовский».
На сегодняшний день поголовье Тюменских молочных ферм составляет 13,5 тысячи, в том числе 6 тысяч дойных коров. В 2023 году компания выпустила 59 тысяч тонн сырого молока.
Следует отметить, что в минувшем году в Исетском районе был запущен в работу последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки компании «Дамате». Реализация инвестпроекта стоимостью более 6 миллиардов рублей шла с 2021 года. Племенной цех по воспроизводству индейки начал работать в 2022 году, участие в его открытии в режиме онлайн принимал президент России Владимир Путин.
Ранее «Наш Город» писал, что Тобольский молочный завод уличили в нарушении санитарных ветеринарных норм. Во время проверки на предприятии нашли немаркированную продукцию с примесями инородных предметов.