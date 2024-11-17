Не могли даже помыть руки: тюменская инфекционная больница на сутки осталась без воды

Posted 17 ноября, 08:33
Published 17 ноября, 08:33
Modified 17 ноября, 08:35
Updated 17 ноября, 08:35
По словам тюменцев, в течение всего дня субботы не было возможности даже помыть руки. Также имелся дефицит с питьевой водой.
«С утра 16 ноября нет воды! Ни холодной, ни горячей, ни питьевой. Мы с детьми, моему ребенку 2,5 года, сидим абсолютно без воды, не имея возможности элементарно помыть руки. На просьбу устроить проблему персонал разводит руками и говорят „идите купите воду, закажите“», — пожаловалась одна из пациенток в сообществе ЧС Тюмень.
В приемной больницы отсутствие водоснабжения накануне подтвердили и отметили, что в наличии имелся определенный запас воды. Кроме того, неравнодушные тюменцы закупили несколько десятков пятилитровых бутылок воды для пациентов и привезли в больницу.
В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что в период коммунальной аварии все пациенты медучреждения были обеспечены питьевой водой. Также в наличии имелась вода для технических нужд. В настоящее время неполадки с водоснабжением устранены.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября часть жителей Тюмени осталась без водоснабжения из-за шуги на Туре. Причиной появления ледяной крошки стал резкий перепад температура воздуха и низкий уровень воды в реке.