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Posted 17 ноября, 08:33

Published 17 ноября, 08:33

Modified 17 ноября, 08:35

Updated 17 ноября, 08:35

Тюменская инфекционная больница на сутки осталась без воды

Не могли даже помыть руки: тюменская инфекционная больница на сутки осталась без воды

17 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.

Тюменская инфекционная больница на сутки осталась без воды

Пациенты тюменской областной инфекционной больницы остались без воды. Из-за коммунальной аварии в медицинском учреждении отсутствовало полностью водоснабжение накануне, 16 ноября.

По словам тюменцев, в течение всего дня субботы не было возможности даже помыть руки. Также имелся дефицит с питьевой водой.

«С утра 16 ноября нет воды! Ни холодной, ни горячей, ни питьевой. Мы с детьми, моему ребенку 2,5 года, сидим абсолютно без воды, не имея возможности элементарно помыть руки. На просьбу устроить проблему персонал разводит руками и говорят „идите купите воду, закажите“», — пожаловалась одна из пациенток в сообществе ЧС Тюмень.

В приемной больницы отсутствие водоснабжения накануне подтвердили и отметили, что в наличии имелся определенный запас воды. Кроме того, неравнодушные тюменцы закупили несколько десятков пятилитровых бутылок воды для пациентов и привезли в больницу.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что в период коммунальной аварии все пациенты медучреждения были обеспечены питьевой водой. Также в наличии имелась вода для технических нужд. В настоящее время неполадки с водоснабжением устранены.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября часть жителей Тюмени осталась без водоснабжения из-за шуги на Туре. Причиной появления ледяной крошки стал резкий перепад температура воздуха и низкий уровень воды в реке.

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