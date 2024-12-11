В Тюменской области обнаружили верблюда

Проезжающие мимо люди часто удивляются редкой встрече с экзотическими животными в сибирских краях. Обычно верблюды содержатся на частных подворьях в Тюменской области. Многие считают, что эти горбатые животные являются исключительно южными и не могут комфортно существовать на севере. Однако это не так.