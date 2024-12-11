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Posted 11 декабря, 13:42

Published 11 декабря, 13:42

Modified 11 декабря, 13:44

Updated 11 декабря, 13:44

В Тюменской области обнаружили верблюда

В Тюменской области обнаружили верблюда

11 декабря 2024, 13:42
Фото: 1MI.
Недалеко от реки Тобол в Тюменской области был найден верблюд.

Об этом сообщили участники сообщества «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Рядом с Тоболом», — лаконично отметил анонимный автор сообщения, добавив к посту снимок верблюда.

В комментариях к записи пользователи сошлись во мнении, что верблюд заблудился.

«Заблудился. Пески Каракума ищет», — предположил Александр Ширшов.
«Из Казахстана с „большой водой“ пришел», — написал Роман Лямин.

Проезжающие мимо люди часто удивляются редкой встрече с экзотическими животными в сибирских краях. Обычно верблюды содержатся на частных подворьях в Тюменской области. Многие считают, что эти горбатые животные являются исключительно южными и не могут комфортно существовать на севере. Однако это не так.

Биологи отмечают, что верблюды способны адаптироваться к различным температурным условиям. Они научились выживать в сложных климатах, начиная от пустыни Сахары и заканчивая северными регионами. Их терморегуляция обладает уникальными характеристиками, поэтому утверждать, что они страдают от холода или жары, было бы неверно.

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Ранее сообщалось, что браконьеров с тушами косуль поймали в Тюменской области.

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#Иван Солдатов#Общество#Животные#Новости тюмени#Редкие животные
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