В Тюменской области обнаружили верблюда

Posted 11 декабря, 13:42
Published 11 декабря, 13:42
Modified 11 декабря, 13:44
Updated 11 декабря, 13:44
Об этом сообщили участники сообщества «РЫБАЛКА в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте».
«Рядом с Тоболом», — лаконично отметил анонимный автор сообщения, добавив к посту снимок верблюда.
В комментариях к записи пользователи сошлись во мнении, что верблюд заблудился.
«Заблудился. Пески Каракума ищет», — предположил Александр Ширшов.
«Из Казахстана с „большой водой“ пришел», — написал Роман Лямин.
Проезжающие мимо люди часто удивляются редкой встрече с экзотическими животными в сибирских краях. Обычно верблюды содержатся на частных подворьях в Тюменской области. Многие считают, что эти горбатые животные являются исключительно южными и не могут комфортно существовать на севере. Однако это не так.
Биологи отмечают, что верблюды способны адаптироваться к различным температурным условиям. Они научились выживать в сложных климатах, начиная от пустыни Сахары и заканчивая северными регионами. Их терморегуляция обладает уникальными характеристиками, поэтому утверждать, что они страдают от холода или жары, было бы неверно.