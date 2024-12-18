Тюменский бизнес избавляется от бутиков

Posted 18 декабря, 03:33
Published 18 декабря, 03:33
Modified 18 декабря, 03:35
Updated 18 декабря, 03:35
В сервисе объявлений Avito владельцы бутиков разместили уже 12 предложений о продаже готового бизнеса. Предпринимателям предлагают магазины мужской и женской одежды и обуви. За свой бизнес владельцы просят от 1,2 млн до 16,5 млн рублей, следует из данных сервиса.
Большинство владельцев не указывают причину продажи, но в частном порядке объясняют усталостью и желанием уйти в другое направление бизнеса.
«Устал от однообразия и прибыль получаю не такую, какой ждал, поэтому решил продать и попробовать себя в другой сфере. А новый хозяин, может, сумеет раскрутить бутик и сделать его по-настоящему прибыльным», — объяснил один из предпринимателей в беседе с URA.RU.
Глава компании «Бизнес Маркет» Андрей Попов подтвердил, что усталость чаще всего становится причиной продажи бизнеса. Также предприниматели часто ищут новые впечатления в других местах т продают бизнес в связи с переездом. Еще одним поводом продать магазин может стать раздел имущества между партнерами.
«Но чаще всего продают, потому что бизнес не оправдывает ожидания по прибыли», — сказал Попов.
«Наш город» сообщал, что в волну продаж бизнеса попал и один из старейших бутиков Тюмени — магазин женской итальянской одежды Paris. Магазин работает с 2007 года и расположен в ТЦ «ЦУМ». Будущему владельцу его предлагают за 16,5 млн рублей. Нынешний хозяин объяснил продажу бизнеса желанием попробовать себя в другой сфере.