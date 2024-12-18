nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 03:33

Published 18 декабря, 03:33

Modified 18 декабря, 03:35

Updated 18 декабря, 03:35

Тюменский бизнес избавляется от бутиков

Тюменский бизнес избавляется от бутиков

18 декабря 2024, 03:33
Тюменские предприниматели массово выставляют магазины модной одежды и обуви на продажу. Цены доходят до 16,5 млн рублей.

В сервисе объявлений Avito владельцы бутиков разместили уже 12 предложений о продаже готового бизнеса. Предпринимателям предлагают магазины мужской и женской одежды и обуви. За свой бизнес владельцы просят от 1,2 млн до 16,5 млн рублей, следует из данных сервиса.

Большинство владельцев не указывают причину продажи, но в частном порядке объясняют усталостью и желанием уйти в другое направление бизнеса.

Обмен на недвижимость: в Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр
Узнать подробнее
«Устал от однообразия и прибыль получаю не такую, какой ждал, поэтому решил продать и попробовать себя в другой сфере. А новый хозяин, может, сумеет раскрутить бутик и сделать его по-настоящему прибыльным», — объяснил один из предпринимателей в беседе с URA.RU.

Глава компании «Бизнес Маркет» Андрей Попов подтвердил, что усталость чаще всего становится причиной продажи бизнеса. Также предприниматели часто ищут новые впечатления в других местах т продают бизнес в связи с переездом. Еще одним поводом продать магазин может стать раздел имущества между партнерами.

«Но чаще всего продают, потому что бизнес не оправдывает ожидания по прибыли», — сказал Попов.
Как в старые добрые времена. В Тюмени открылся магазин брендированной одежды из США
Узнать подробнее

«Наш город» сообщал, что в волну продаж бизнеса попал и один из старейших бутиков Тюмени — магазин женской итальянской одежды Paris. Магазин работает с 2007 года и расположен в ТЦ «ЦУМ». Будущему владельцу его предлагают за 16,5 млн рублей. Нынешний хозяин объяснил продажу бизнеса желанием попробовать себя в другой сфере.

Читайте также:
В Тюмени 18 декабря будет пасмурно и прохладноОт ретрограда до солнцестояния: астрологический прогноз на конец 2024 годаКакой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени? Синоптики дали прогноз
#Марина Коржина#Общество#Бизнес#Тюмень#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика