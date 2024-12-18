Тюменский бизнес избавляется от бутиков

«Наш город» сообщал, что в волну продаж бизнеса попал и один из старейших бутиков Тюмени — магазин женской итальянской одежды Paris. Магазин работает с 2007 года и расположен в ТЦ «ЦУМ». Будущему владельцу его предлагают за 16,5 млн рублей. Нынешний хозяин объяснил продажу бизнеса желанием попробовать себя в другой сфере.