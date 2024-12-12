Обмен на недвижимость: в Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр

Согласно предоставленной информации от продавца, Торгово-офисный центр «Агрокомплекс», известный также благодаря магазину «Дары Кубани» — арендный бизнес, расположенный в центре города на первой линии. Здание и прилегающий земельный участок находятся в частной собственности. Продавец отмечает, что все процессы в арендном бизнесе центра уже полностью отлажены. На текущий момент объект готов к немедленной эксплуатации, и новые владельцы смогут сразу приступить к получению дохода.