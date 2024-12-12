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Posted 12 декабря, 06:50

Published 12 декабря, 06:50

Modified 12 декабря, 07:18

Updated 12 декабря, 07:18

В Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр в Калининском районе.

Обмен на недвижимость: в Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр

12 декабря 2024, 06:50
Фото: 1MI. В Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр в Калининском районе.

В Тюмени за 150 миллионов продают известный торговый центр на улице Чаплина

В Тюмени выставлен на продажу торговый центр, информация об этом появилась на одном из популярных сайтов объявлений. Цена объекта составляет 150 миллионов рублей, однако продавец разрешает оплатить часть суммы недвижимостью.

Согласно предоставленной информации от продавца, Торгово-офисный центр «Агрокомплекс», известный также благодаря магазину «Дары Кубани» — арендный бизнес, расположенный в центре города на первой линии. Здание и прилегающий земельный участок находятся в частной собственности. Продавец отмечает, что все процессы в арендном бизнесе центра уже полностью отлажены. На текущий момент объект готов к немедленной эксплуатации, и новые владельцы смогут сразу приступить к получению дохода.

Торгово-офисный центр занимает площадь 1100 м², в здании установлена собственная газовая котельная.

В Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр в Калининском районе.В Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр в Калининском районе.
В Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр в Калининском районе.. Фото: avito.ru

Торгово-офисный центр расположен в удобном и востребованном районе города, что дополнительно увеличивает его ценность.

Срок окупаемости объекта составляет 8–8,5 лет. Продавец также рассматривает возможность продажи объекта частями, с оплатой в виде недвижимости.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области продаётся предприятие, которое занимается производством минеральной воды «Тараскульская». Владелец готов продать имущество, которое обеспечивает снабжение водой социальных объектов Тюмени, за 350 миллионов рублей.

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