Обмен на недвижимость: в Тюмени за 150 миллионов продают торговый центр

Posted 12 декабря, 06:50
Published 12 декабря, 06:50
Modified 12 декабря, 07:18
Updated 12 декабря, 07:18
Согласно предоставленной информации от продавца, Торгово-офисный центр «Агрокомплекс», известный также благодаря магазину «Дары Кубани» — арендный бизнес, расположенный в центре города на первой линии. Здание и прилегающий земельный участок находятся в частной собственности. Продавец отмечает, что все процессы в арендном бизнесе центра уже полностью отлажены. На текущий момент объект готов к немедленной эксплуатации, и новые владельцы смогут сразу приступить к получению дохода.
Торгово-офисный центр занимает площадь 1100 м², в здании установлена собственная газовая котельная.
Торгово-офисный центр расположен в удобном и востребованном районе города, что дополнительно увеличивает его ценность.
Срок окупаемости объекта составляет 8–8,5 лет. Продавец также рассматривает возможность продажи объекта частями, с оплатой в виде недвижимости.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области продаётся предприятие, которое занимается производством минеральной воды «Тараскульская». Владелец готов продать имущество, которое обеспечивает снабжение водой социальных объектов Тюмени, за 350 миллионов рублей.