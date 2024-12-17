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Posted 17 декабря, 07:49

Published 17 декабря, 07:49

Modified 17 декабря, 07:51

Updated 17 декабря, 07:51

Один из старейших бутиков Тюмени выставили на продажу за 16,5 млн рублей

Один из старейших бутиков Тюмени выставили на продажу

17 декабря 2024, 07:49
Фото: 2 ГИС.

Один из старейших бутиков Тюмени выставили на продажу за 16,5 млн рублей

Речь идет о магазине женской итальянской одежды Paris, который работает в Тюмени с 2007 года. Бутик, расположенный в ТЦ «ЦУМ», продают за 16,5 миллиона рублей.

В опубликованном объявлении указано, что торговое помещение площадью 97 квадратных метров полностью оборудовано для успешной работы. Будущему владельцу обещают передать всю клиентскую базу.

«Готовый бизнес. Стоимость: 16 500 000 рублей. Размер средней ежемесячной выручки составляет 1,8 миллиона рублей, чистой прибыли 450 тысяч рублей. Срок окупаемости 30-33 месяцa. Причина продажи: смена направления деятельности», — отмечено в объявлении.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 4,9 миллиона рублей выставили гастробар «Реалисты». В настоящее время заведение уже не работает.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Продажа
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