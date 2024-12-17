Один из старейших бутиков Тюмени выставили на продажу

Posted 17 декабря, 07:49
Published 17 декабря, 07:49
Modified 17 декабря, 07:51
Updated 17 декабря, 07:51
В опубликованном объявлении указано, что торговое помещение площадью 97 квадратных метров полностью оборудовано для успешной работы. Будущему владельцу обещают передать всю клиентскую базу.
«Готовый бизнес. Стоимость: 16 500 000 рублей. Размер средней ежемесячной выручки составляет 1,8 миллиона рублей, чистой прибыли 450 тысяч рублей. Срок окупаемости 30-33 месяцa. Причина продажи: смена направления деятельности», — отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 4,9 миллиона рублей выставили гастробар «Реалисты». В настоящее время заведение уже не работает.