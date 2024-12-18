В Тюмени 18 декабря будет пасмурно и прохладно

Posted 18 декабря, 01:09
Published 18 декабря, 01:09
Modified 18 декабря, 01:09
Updated 18 декабря, 01:09
В Тюмени 18 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -8…-7, в вечерние часы ожидается до -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.
В Тобольске 18 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем температура воздуха составит -10…-8, в темное время суток ожидается до -7…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 25 минут.
В Ишиме 18 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -10….-8, в вечерние и ночные часы термометры покажут -7…-6. Скорость ветра составит 3,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 56 минут.