nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 01:09

Published 18 декабря, 01:09

Modified 18 декабря, 01:09

Updated 18 декабря, 01:09

В Тюмени 18 декабря будет пасмурно и прохладно

В Тюмени 18 декабря будет пасмурно и прохладно

18 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.
Облачная погода, небольшой снег и ветер до 7-12 м/с ожидаются на юге Тюменской области в среду, 18 декабря. В дневные часы температура воздуха составит -5…-10, ночью ожидается до -8…-13.

В Тюмени 18 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -8…-7, в вечерние часы ожидается до -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:55, продолжительность дня 6 часов 42 минуты.

В Тобольске 18 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега. Утром и днем температура воздуха составит -10…-8, в темное время суток ожидается до -7…-9. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:11, закат в 15:36, продолжительность дня 6 часов 25 минут.

Какой будет погода в новогоднюю ночь в Тюмени? Синоптики дали прогноз
Узнать подробнее

В Ишиме 18 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -10….-8, в вечерние и ночные часы термометры покажут -7…-6. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50 закат в 15:46, продолжительность дня 6 часов 56 минут.

Читайте также:
Теракт в преддверии Нового года? В тюменских школах начали дежурить силовикиПод Тюменью построили трассу для зимних автогонок«Прилегла отдохнуть». Жители Тюмени обнаружили поваленную новогоднюю ёлку. Видео
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика