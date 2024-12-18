В Тюмени 18 декабря будет пасмурно и прохладно

В Тюмени 18 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут -8…-7, в вечерние часы ожидается до -6. Ветер будет дуть со скоростью до 3,1 м/с.