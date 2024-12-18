Тоболяки играют в опасные гонки со смертью на льду Иртыша

Очевидцы сняли на видео несколько автомобилей, которые едут сбоку от огороженной для пешеходов полосы. Ролик разошелся не только в городских пабликах, но и в соцсетях по всей области. В комментариях некоторые написали, что съезды на лёд никак не огорожены, поэтому не все автолюбители считают, что движение по переправе закрыто.