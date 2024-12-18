Тоболяки играют в опасные гонки со смертью на льду Иртыша

Posted 18 декабря, 07:38
Published 18 декабря, 07:38
Modified 18 декабря, 07:40
Updated 18 декабря, 07:40
Тоболяки пользуются ледовой переправой «Тобольск — Бекерева», хотя она официально закрыта для транспорта. У въезда на лед стоят предупреждающие знаки. Несмотря на это местные жители смело катят по льду.
Очевидцы сняли на видео несколько автомобилей, которые едут сбоку от огороженной для пешеходов полосы. Ролик разошелся не только в городских пабликах, но и в соцсетях по всей области. В комментариях некоторые написали, что съезды на лёд никак не огорожены, поэтому не все автолюбители считают, что движение по переправе закрыто.
16 декабря переправу Тобольск-Бекерева официально открыли, но только для пешеходов. Специалисты разрешили гражданам пересекать Иртыш пешком в пределах огороженных вешками полос. Там толщину льда проверили. Полосы для транспорта только начали заливать водой для увеличения толщины, которая считается безопасной на уровне 35 см.
Но никакие предупреждения не останавливают лихачей. Как сообщал «Наш Город», в районе деревни Есаулова квадроцикл вместе с водителем провалился в Туру. Повезло, что спасатели быстро приехали и успели вытащить автомобилиста из ледяной воды.