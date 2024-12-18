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Posted 18 декабря, 07:38

Published 18 декабря, 07:38

Modified 18 декабря, 07:40

Updated 18 декабря, 07:40

Тоболяки играют в опасные гонки со смертью на льду Иртыша

Тоболяки играют в опасные гонки со смертью на льду Иртыша

18 декабря 2024, 07:38
Фото: 1MI.
Жители Тобольска и района пересекают Иртыш по льду несмотря на запреты.

Тоболяки пользуются ледовой переправой «Тобольск — Бекерева», хотя она официально закрыта для транспорта. У въезда на лед стоят предупреждающие знаки. Несмотря на это местные жители смело катят по льду.

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Очевидцы сняли на видео несколько автомобилей, которые едут сбоку от огороженной для пешеходов полосы. Ролик разошелся не только в городских пабликах, но и в соцсетях по всей области. В комментариях некоторые написали, что съезды на лёд никак не огорожены, поэтому не все автолюбители считают, что движение по переправе закрыто.

16 декабря переправу Тобольск-Бекерева официально открыли, но только для пешеходов. Специалисты разрешили гражданам пересекать Иртыш пешком в пределах огороженных вешками полос. Там толщину льда проверили. Полосы для транспорта только начали заливать водой для увеличения толщины, которая считается безопасной на уровне 35 см.

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Но никакие предупреждения не останавливают лихачей. Как сообщал «Наш Город», в районе деревни Есаулова квадроцикл вместе с водителем провалился в Туру. Повезло, что спасатели быстро приехали и успели вытащить автомобилиста из ледяной воды.

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