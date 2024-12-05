nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:14

Published 5 декабря, 12:14

Modified 5 декабря, 12:18

Updated 5 декабря, 12:18

Силовики ожидают серьезный подъем преступности в Тобольске

Криминальный Тобольск. Силовики города ожидают серьезный подъем преступности

5 декабря 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney.

Силовики ожидают серьезный подъем преступности в Тобольске

На новогодние праздники в Тобольске будет неспокойно. Правоохранители ожидают резкий подъем преступности, в связи с чем уже готовятся к полицейскому усилению и выводу патрульных на улицы.

Как сообщает портал URA.RU, ожидаются типичные для этого периода преступления. Это драки, поножовщины, скандалы и разбойные нападения. Большинство таких правонарушений совершаются жителями Тобольска в состоянии алкогольного опьянения.

Также инсайдер отметил, что хуже всего будет обстановка в период с новогодних праздников и до середины января следующего года. При этом силовики уже готовятся к полицейским усилениям, а также увеличенным патрулям на улицах и в районах города.

Директора тюменской школы оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку школьниц
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дай сотку, я из МЧС!» Тюменец прикинулся сотрудником и украл у пенсионерки деньгиТюменский маньяк: 30 лет в городе бесследно пропадают детиПокупал мотоциклы в Тюмени. Спустя 30 лет задержали серийного убийцу-бизнесмена
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Тобольск#Криминал#Преступность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика