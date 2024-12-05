Криминальный Тобольск. Силовики города ожидают серьезный подъем преступности

Posted 5 декабря, 12:14
Published 5 декабря, 12:14
Modified 5 декабря, 12:18
Updated 5 декабря, 12:18
Как сообщает портал URA.RU, ожидаются типичные для этого периода преступления. Это драки, поножовщины, скандалы и разбойные нападения. Большинство таких правонарушений совершаются жителями Тобольска в состоянии алкогольного опьянения.
Также инсайдер отметил, что хуже всего будет обстановка в период с новогодних праздников и до середины января следующего года. При этом силовики уже готовятся к полицейским усилениям, а также увеличенным патрулям на улицах и в районах города.