Не вытерпела начальника. Администрацию Тобольска покидает самый опытный чиновник

Posted 17 декабря, 11:53
Published 17 декабря, 11:53
Modified 17 декабря, 12:05
Updated 17 декабря, 12:05
Как сообщает портал URA.RU, Гулина не сработалась с новым мэром города Петром Вагиным. При этом прекрасно себя чувствовала во время сотрудничества с бывшим градоначальником, а ныне главой Тюмени — Максимом Афанасьевым. Последний рабочий день пресс-секретаря назначен на 28 декабря.
Анастасия Гулина (Фомина) считается одним из самых опытных сотрудников тобольской мэрии. В пресс-службе администрации города она проработала около десяти лет. При этом информация о том, что Гулина не сработалась с мэром — инсайдерская, от комментариев для журналистов пресс-секретарь отказался.