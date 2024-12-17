Не вытерпела начальника. Администрацию Тобольска покидает самый опытный чиновник

Анастасия Гулина (Фомина) считается одним из самых опытных сотрудников тобольской мэрии. В пресс-службе администрации города она проработала около десяти лет. При этом информация о том, что Гулина не сработалась с мэром — инсайдерская, от комментариев для журналистов пресс-секретарь отказался.