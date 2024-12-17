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Posted 17 декабря, 11:53

Published 17 декабря, 11:53

Modified 17 декабря, 12:05

Updated 17 декабря, 12:05

Администрацию Тобольска покидает самый опытный чиновник

Не вытерпела начальника. Администрацию Тобольска покидает самый опытный чиновник

17 декабря 2024, 11:53
Фото: 1MI.

Администрацию Тобольска покидает самый опытный чиновник

Администрацию города Тобольска покидает один из самых опытных чиновников города. Речь идет о пресс-секретаре мэра Анастасии Гулиной. На днях она написала заявление по собственному желанию.

Как сообщает портал URA.RU, Гулина не сработалась с новым мэром города Петром Вагиным. При этом прекрасно себя чувствовала во время сотрудничества с бывшим градоначальником, а ныне главой Тюмени — Максимом Афанасьевым. Последний рабочий день пресс-секретаря назначен на 28 декабря.

Анастасия Гулина (Фомина) считается одним из самых опытных сотрудников тобольской мэрии. В пресс-службе администрации города она проработала около десяти лет. При этом информация о том, что Гулина не сработалась с мэром — инсайдерская, от комментариев для журналистов пресс-секретарь отказался.

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Ранее сообщалось о том, что в Тобольске уволили высокопоставленного чиновника.

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