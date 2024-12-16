В Тобольске открыли ледовую переправу через Иртыш

Posted 16 декабря, 12:35
Published 16 декабря, 12:35
Modified 16 декабря, 12:37
Updated 16 декабря, 12:37
Администрация Тобольского района объявила открытой для пешеходов ледовую переправу Тобольск — Бекерева. Иртыш на этом участке промерз на глубину 25-30 см.
«На ледовой переправе установлен знак, разрешающий пешеходам проход по переправе. Толщина льда на пешеходной полосе составляет 25-30 см. Для разрешения движения автомобилей до трех тонн требуется толщина льда не менее 35 см», — пояснили в администрации.
Проверенную и безопасную для пешеходов полосу отметили вешками. Бригада по обустройству ледовой переправы уже занимается обустройством переправы для транспорта. Рабочие заливают широкие полосы, чтобы ледовое покрытие намерзло до нужной толщины. Районные власти подчеркнули, что пока движение транспорта запрещено.
Местные жители в комментариях к объявлению назвали переправу «дорогой жизни». Многие ждут возможности пересекать реку с использованием транспорта.
Как писал «Наш Город», на выходных в Тобольске на переправе утонул автомобиль. Водитель выехал на лед несмотря на предупреждающие знаки, что движение пешеходов и автомобилей запрещено.