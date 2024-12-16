В Тобольске открыли ледовую переправу через Иртыш

Проверенную и безопасную для пешеходов полосу отметили вешками. Бригада по обустройству ледовой переправы уже занимается обустройством переправы для транспорта. Рабочие заливают широкие полосы, чтобы ледовое покрытие намерзло до нужной толщины. Районные власти подчеркнули, что пока движение транспорта запрещено.