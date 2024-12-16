nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 12:35

Published 16 декабря, 12:35

Modified 16 декабря, 12:37

Updated 16 декабря, 12:37

В Тобольске открыли ледовую переправу через Иртыш

В Тобольске открыли ледовую переправу через Иртыш

16 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI.
Пешеходам разрешили пересекать Иртыш по льду на переправе Тобольск — Бекерева. Толщина льда для проезда транспорта пока недостаточна.

Администрация Тобольского района объявила открытой для пешеходов ледовую переправу Тобольск — Бекерева. Иртыш на этом участке промерз на глубину 25-30 см.

«На ледовой переправе установлен знак, разрешающий пешеходам проход по переправе. Толщина льда на пешеходной полосе составляет 25-30 см. Для разрешения движения автомобилей до трех тонн требуется толщина льда не менее 35 см», — пояснили в администрации.
Подушка проработала два дня: тюменцы застряли на ледовой переправе на середине реки
Узнать подробнее

Проверенную и безопасную для пешеходов полосу отметили вешками. Бригада по обустройству ледовой переправы уже занимается обустройством переправы для транспорта. Рабочие заливают широкие полосы, чтобы ледовое покрытие намерзло до нужной толщины. Районные власти подчеркнули, что пока движение транспорта запрещено.

Местные жители в комментариях к объявлению назвали переправу «дорогой жизни». Многие ждут возможности пересекать реку с использованием транспорта.

Как писал «Наш Город», на выходных в Тобольске на переправе утонул автомобиль. Водитель выехал на лед несмотря на предупреждающие знаки, что движение пешеходов и автомобилей запрещено.

Читайте также:
В Тюменской области на переправе утонул автомобильСпециалисты СУЭНКО полностью готовы к предстоящей зимеВласти отменили закупку паромов для Тобольска
#Марина Коржина#Транспорт#Тобольск#Иртыш#Ледовые переправы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика