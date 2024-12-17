Ждала автобус, а оказалась в больнице. Лихач влетел в остановку на иномарке

Posted 17 декабря, 04:52
Published 17 декабря, 04:52
Modified 17 декабря, 04:54
Updated 17 декабря, 04:54
Накануне вечером автомобиль «Тойота Витц» въехал в автобусную остановку рядом с домом 54 на улице Комсомольской. Иномарка сбила 63-летнюю женщину и врезалась в стоявшую около остановки маршрутку. В салоне находились 10 пассажиров, но никто не пострадал.
По данным ГАИ Тюменской области, 24-летний водитель «Тойоты» слишком разогнался на вечерней дороге. Стаж вождения у жителя Радужного менее двух лет, а ему уже грозит наказание за нарушение ПДД.
«Автомобиль сбил 63-летнюю женщину. У пострадавшей женщины травма ноги», — пояснили в инспекции.
Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Тюмени вечером 16 декабря. как сообщал «Наш Город», подросток без прав на отечественном внедорожнике влетел в автобус с пассажирами. Два человека пострадали.