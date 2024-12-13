Два человека пострадали в массовом ДТП на тюменской трассе

Posted 13 декабря, 04:46
Published 13 декабря, 04:46
Modified 13 декабря, 04:48
Updated 13 декабря, 04:48
На 194-м километре столкнулись пять автомобилей: КамАЗ, Lexus, Lada Granta, Lada Priora и ГАЗель.
По предварительным данным, водитель Granta нарушил правила дорожного движения — при выезде со второстепенной дороги, он не пропустил двигающейся по главной дороге Lada Priora. В свою очередь Lada Priora врезался в Lexus, после чего столкнулись КамАЗ и ГАЗель.
В результате аварии травмы получили 45-летний водитель Granta и 70-летний водитель Lada Priora. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в четверг произошла смертельная авария. Там столкнулись большегруз и Toyota. В ДТП погиб водитель легковушки.