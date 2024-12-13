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Posted 13 декабря, 04:46

Published 13 декабря, 04:46

Modified 13 декабря, 04:48

Updated 13 декабря, 04:48

На федеральной трассе Тюмень — Омск столкнулись 5 автомобилей

Два человека пострадали в массовом ДТП на тюменской трассе

13 декабря 2024, 04:46

На федеральной трассе Тюмень — Омск столкнулись 5 автомобилей

Сюжет
ДТП
Массовая авария с участием пяти автомобиле произошла в четверг вечером на федеральной автодороге Тюмень — Омск в Голышмановском городском округе.

На 194-м километре столкнулись пять автомобилей: КамАЗ, Lexus, Lada Granta, Lada Priora и ГАЗель.

Фото: ГАИ ТО

По предварительным данным, водитель Granta нарушил правила дорожного движения — при выезде со второстепенной дороги, он не пропустил двигающейся по главной дороге Lada Priora. В свою очередь Lada Priora врезался в Lexus, после чего столкнулись КамАЗ и ГАЗель.

Видео: ГАИ ТО.

В результате аварии травмы получили 45-летний водитель Granta и 70-летний водитель Lada Priora. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

В ДТП на тюменской трассе погиб один человек
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Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск в четверг произошла смертельная авария. Там столкнулись большегруз и Toyota. В ДТП погиб водитель легковушки.

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