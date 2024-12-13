Два человека пострадали в массовом ДТП на тюменской трассе

По предварительным данным, водитель Granta нарушил правила дорожного движения — при выезде со второстепенной дороги, он не пропустил двигающейся по главной дороге Lada Priora. В свою очередь Lada Priora врезался в Lexus, после чего столкнулись КамАЗ и ГАЗель.