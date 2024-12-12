Нужна петиция! Тюменцы заступаются за мастерскую почетного жителя города Шитова

Posted 12 декабря, 08:23
Published 12 декабря, 08:23
Modified 12 декабря, 08:49
Updated 12 декабря, 08:49
«Наш город» уже рассказывал о том, что Вадим Шитов и его сын лишились мастерской после пожара в 2019-м году. Однако после реставрации здания стало известно, что производству там теперь места нет.
«Очень жаль, когда меняется руководство и приходится классным реставраторам искать себе новое место. Энтузиасты своего дела, пропагандируют русский стиль деревянного зодчества, быт и культуру. Увлеченные реставраторы, гиды по местам деревянного искусства города. Дайте возможность работать на радость гостям и жителям города», — пишет Александр Филь.
Жители Тюмени предлагают создать петицию с просьбой вернуть мастерам их помещение, которое уже полюбилось многим горожанам и гостям города.
«Петицию нужно создавать! Святославу Шитову нужно помогать! Святой человек, с детьми занимается! Кто так неблагородно обошёлся с мастером и детьми?», — задается вопросом тюменка Татьяна Столбова.
Важно подчеркнуть, что Шитов просит вернуть его мастерскую лишь на некоторое время. Он и его сын Святослав готовы переехать в здание, которое им предложили вместо старой мастерской. Мастера даже готовы сами отремонтировать это помещение, но на время проведения работ они просят вернуть им прежнее место в «Доме Рубцовой».
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени на продажу выставлен торговый центр. Информация об этом появилась на одном из известных сайтов с объявлениями. Стоимость объекта составляет 150 миллионов рублей, но продавец готов принять в качестве части оплаты недвижимость.