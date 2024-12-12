Нужна петиция! Тюменцы заступаются за мастерскую почетного жителя города Шитова

Важно подчеркнуть, что Шитов просит вернуть его мастерскую лишь на некоторое время. Он и его сын Святослав готовы переехать в здание, которое им предложили вместо старой мастерской. Мастера даже готовы сами отремонтировать это помещение, но на время проведения работ они просят вернуть им прежнее место в «Доме Рубцовой».