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Posted 10 декабря, 03:16

Published 10 декабря, 03:16

Modified 10 декабря, 03:18

Updated 10 декабря, 03:18

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина

В ДТП на тюменской трассе погиб один человек

10 декабря 2024, 03:16
Фото: 1MI.

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибла женщина

Сюжет
ДТП
Авария произошла на 67-м километре автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там большегруз Scania врезался в стоящую на проезжей части трассы ГАЗель.

62-летний водитель ГАЗели остановил транспортное средство на дороге из-за поломки, при этом аварийный знак не выставил. В результате чего водитель фуры не заметил стоящий на дороге авто и наехал на него.

Видео: ГАИ ТО.

В аварии погибла супруга водителя ГАЗели, сам водитель получил травмы. Также погибли две коровы, которые перевозились в кузове автомобиля. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в автомобиль сотрудников службы ДПС, приехавших на вызов в связи с произошедшей аварией, врезался водитель легковушки. Автовладелец не обратил внимание на выставленные на дороге знаки.

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