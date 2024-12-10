В ДТП на тюменской трассе погиб один человек

Posted 10 декабря, 03:16
Published 10 декабря, 03:16
Modified 10 декабря, 03:18
Updated 10 декабря, 03:18
62-летний водитель ГАЗели остановил транспортное средство на дороге из-за поломки, при этом аварийный знак не выставил. В результате чего водитель фуры не заметил стоящий на дороге авто и наехал на него.
В аварии погибла супруга водителя ГАЗели, сам водитель получил травмы. Также погибли две коровы, которые перевозились в кузове автомобиля. Водитель фуры не пострадал. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в автомобиль сотрудников службы ДПС, приехавших на вызов в связи с произошедшей аварией, врезался водитель легковушки. Автовладелец не обратил внимание на выставленные на дороге знаки.