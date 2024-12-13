Самые дефицитные. За каких специалистов конкурируют тюменские компании

Posted 13 декабря, 04:27
Published 13 декабря, 04:27
Modified 13 декабря, 04:29
Updated 13 декабря, 04:29
Также в число дефицитных специалистов в Тюменской области вошли врачи, повара и кондитеры, токари, шлифовщики, маляры и штукатуры, заведующие аптекой — на одну вакансию не более 1-1,8 резюме.
Кроме того, в число вакансию с высоким уровнем конкуренции попали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, слесари, сантехники, автомеханики, электромонтажники, специалисты по взысканию задолженности уборщики, фармацевты-провизоры, машинисты.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень вакансий с заработной платой более 200 тысяч рублей. В него попали военные, прорабы, сборщики, врачи.