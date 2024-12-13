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Posted 13 декабря, 04:27

Published 13 декабря, 04:27

Modified 13 декабря, 04:29

Updated 13 декабря, 04:29

В Тюменской области возникла жесткая конкуренция за дворников и врачей

Самые дефицитные. За каких специалистов конкурируют тюменские компании

13 декабря 2024, 04:27
Фото: 1MI.

В Тюменской области возникла жесткая конкуренция за дворников и врачей

Дворники, врачи, повара и кондитеры попали в число специалистов, вокруг которых сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей. На одну вакансию дворника приходится всего 0,6 резюме при норме 4,7-4,2, сообщили аналитики hh.ru.

Также в число дефицитных специалистов в Тюменской области вошли врачи, повара и кондитеры, токари, шлифовщики, маляры и штукатуры, заведующие аптекой — на одну вакансию не более 1-1,8 резюме.

Кроме того, в число вакансию с высоким уровнем конкуренции попали продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, слесари, сантехники, автомеханики, электромонтажники, специалисты по взысканию задолженности уборщики, фармацевты-провизоры, машинисты.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили перечень вакансий с заработной платой более 200 тысяч рублей. В него попали военные, прорабы, сборщики, врачи.

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