Самые дефицитные. За каких специалистов конкурируют тюменские компании

В Тюменской области возникла жесткая конкуренция за дворников и врачей

Дворники, врачи, повара и кондитеры попали в число специалистов, вокруг которых сложилась наиболее жесткая конкуренция среди работодателей. На одну вакансию дворника приходится всего 0,6 резюме при норме 4,7-4,2, сообщили аналитики hh.ru.