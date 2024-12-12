По 131 рублю на члена семьи: тюменцы в ужасе от многодетного отца Ивана Сухова

В то время как все вокруг твердят о необходимости рождения детей, Иван Сухов, которому уже исполнилось 40 лет, перевыполнил государственный план. Он утверждает, что у него 30 детей, просто от некоторых он отказался, так как они «сделали что-то непозволительное». Однако Иван не собирается останавливаться на достигнутом. Его цель — вырастить как минимум 50 детей. Если он этой цели не достигнет, то будет считать, что прожил зря.