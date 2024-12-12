По 131 рублю на члена семьи: тюменцы в ужасе от многодетного отца Ивана Сухова

Posted 12 декабря, 09:20
Published 12 декабря, 09:20
Modified 12 декабря, 09:48
Updated 12 декабря, 09:48
У этого мужчины уже брали интервью несколько блогеров. В каждом из них он высказывал мысли, которые мгновенно распространялись в интернете и вызывали бурное обсуждение. Так, например, мужчина с гордостью рассказал о патриархальных устоях в своей семье. Он сообщил, что женщина не может даже купить воду или мороженое без его разрешения, поскольку все расходы должны быть согласованы.
«Это вопрос уважения к мужу», — считает Сухов.
В трёхкомнатной квартире площадью 70 квадратных метров живут 15 детей и три женщины. В квартире есть отдельные комнаты для мужчин и женщин, а у Ивана — свой кабинет, потому что он «маленький президентик в своей маленькой стране».
Бюджет семьи строго ограничен: 75 тысяч рублей. Пользователи уже подсчитали, какую сумму мужчина выделяет в день на каждого члена семьи: вышло по 131 рублю.
«Нельзя давать женщине права. Это равносильно тому, что вы ребенку даете просто оружие в руки», — высказывался Сухов.
Мы собрали еще несколько резонансных высказываний мужчины:
В то время как все вокруг твердят о необходимости рождения детей, Иван Сухов, которому уже исполнилось 40 лет, перевыполнил государственный план. Он утверждает, что у него 30 детей, просто от некоторых он отказался, так как они «сделали что-то непозволительное». Однако Иван не собирается останавливаться на достигнутом. Его цель — вырастить как минимум 50 детей. Если он этой цели не достигнет, то будет считать, что прожил зря.
Жители Тюмени, посмотрев интервью, нарезки и шоу с участием Сухова, пришли в ужас и считают, что у мужчины могут быть некоторые проблемы.
«С комплексом неполноценности? Решил самоутвердиться? За счёт женщин которым скорее всего некуда деваться? Нашел чем гордиться 75 тысяч и треха на араву. Детей жаль», — пишет тюменка Вера (здесь и далее орфография и пунктуация авторов — ред.).
Многие задаются вопросом, куда смотрят органы опеки, так как сомневаются, что на небольшую для многодетной семьи зарплату Сухова можно обеспечить детей всем необходимым. Однако другие тюменцы подсказали, что, возможно, денег в семье больше, только вот их принесли в семью женщины и дети.
«Интересно, на что живёт маленький президент своего государства, не на женские ли пособия, которые девочки получают как матери-одиночки? Ведь у нас в России официально многожёнство запрещено, и поэтому каждая дама не замужем с ребёнком считается матерью-одиночкой, неплохо устроился?», — задается вопросами тюменка.
Однако некоторые тюменцы стали защищать мужчину, отмечая, что он на своем примере показывает, как может жить многодетная семья со средней зарплатой.
«Можете называть как хотите, это не важно. Важно то, что как бы ни были хороши условия, рождение ребёнка их ухудшит. Так что „сначала обеспечьте“ всегда будет отмазкой. Но факт остаётся фактом: этот мужик доказал, что так можно. Соответственно, если у кого на эти 75 тысяч в месяц не 15 детей, а, например, 5, то это вполне подъёмно. Я вообще удивляюсь инфантилизму местных дам. Ну скажите себе честно, что в гробу видали этих детей, эти семьи, хотите жить в своё удовольствие. Но нет, какие-то фантазии о том, что к 40 годам нагуляются да поднакопят и тогда уж как пойдут рожать, да ещё и родят не нищету, а качественных детей, ага», — пишет тюменец Николай.
Споры о том, насколько правильно так устраивать семейный быт, не утихают до сих пор. А ролики с участием Ивана Сухова набирают миллионы просмотров.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменский рэпер Григорий Ляхов, более известный как OG Buda, поделился историей о своём отце. Алексей Ляхов был одним из участников тюменской преступной группировки «Десятка». К 1995 году банда прекратила своё существование, и её члены разъехались по разным странам.