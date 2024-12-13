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Posted 13 декабря, 01:09

Published 13 декабря, 01:09

Modified 13 декабря, 01:09

Updated 13 декабря, 01:09

В Тюмени 13 декабря будет тепло, но ветрено

В пятницу, 13, в Тюмени ожидаются метель и гололед

13 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.

В Тюмени 13 декабря будет тепло, но ветрено

Метель, снег, гололед, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в пятницу, 13 декабря, метеорологи. В дневные часы термометров покажут -2…-7, в темное время суток ожидается до -4…-9.

В Тюмени 13 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…-3, в вечернее время суток температура воздуха составит -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:54, продолжительность дня 6 часов 45 минут.

В Тобольске 13 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в утренние и вечерние часы. Утром и днем ожидается до -4…-2, в вечерние часы температура воздуха составит -4… -5. Ветер будет дуть со скоростью до 5,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:06, закат в 15:35, продолжительность дня 6 часов 29 минут.

В Ишиме 13 декабря ожидается пасмурная погода, снег в вечерние часы. Утром и днем температура воздуха составит -4….-5, ночью ожидается до -5. Скорость ветра составит 5,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46 закат в 15:46, продолжительность дня 7 часов 0 минут.

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