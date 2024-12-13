В пятницу, 13, в Тюмени ожидаются метель и гололед

В Тюмени 13 декабря синоптики обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы термометры покажут -4…-3, в вечернее время суток температура воздуха составит -4. Ветер будет дуть со скоростью до 5,8 м/с.