Будьте внимательны! Тюменцев предупреждают о рассылке мошеннических квитанций по ЖКХ

Posted 12 декабря, 10:38
Published 12 декабря, 10:38
Modified 12 декабря, 10:45
Updated 12 декабря, 10:45
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на местную энергосбытовую компанию, лоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты. По сути, квитанции очень похожи на те, что реально рассылают поставщики услуг ЖКХ, однако отличить их все же можно.
При переходе по ссылке, которая обозначена для оплаты услуг, жертва попадает на фишинговый сайт, который предлагает не только оплатить долг, но и получить скидку. Если на это согласиться — аферисты смогут получить доступ к личным данным, паролям, а также личным кабинетам разных сервисов.
Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты рекомендуют оплачивать квитанции через сервисы компаний либо очно в центрах обслуживания клиентов. Также важно тщательно перепроверять данные при оплате услуг ЖКХ. Кроме того, жителей региона просят внимательно перепроверять те данные, которые указаны в квитанции. Это номер квартиры, фамилия и инициалы плательщика, а также номера лицевых счетов.