Будьте внимательны! Тюменцев предупреждают о рассылке мошеннических квитанций по ЖКХ

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на местную энергосбытовую компанию, лоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты. По сути, квитанции очень похожи на те, что реально рассылают поставщики услуг ЖКХ, однако отличить их все же можно.