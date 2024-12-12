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Posted 12 декабря, 10:38

Published 12 декабря, 10:38

Modified 12 декабря, 10:45

Updated 12 декабря, 10:45

Тюменцев предупреждают о рассылке мошеннических квитанций по ЖКХ

Будьте внимательны! Тюменцев предупреждают о рассылке мошеннических квитанций по ЖКХ

12 декабря 2024, 10:38
Фото: 1MI.

Тюменцев предупреждают о рассылке мошеннических квитанций по ЖКХ

В Тюмени аферисты начали рассылать поддельные квитанции по ЖКХ. Они выглядят почти в точности так же, как настоящие, и даже содержат данные о долгах и оплаченных начислениях. Однако переводить деньги по таким квитанциям можно только через кьюар-код.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на местную энергосбытовую компанию, лоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты. По сути, квитанции очень похожи на те, что реально рассылают поставщики услуг ЖКХ, однако отличить их все же можно.

При переходе по ссылке, которая обозначена для оплаты услуг, жертва попадает на фишинговый сайт, который предлагает не только оплатить долг, но и получить скидку. Если на это согласиться — аферисты смогут получить доступ к личным данным, паролям, а также личным кабинетам разных сервисов.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, специалисты рекомендуют оплачивать квитанции через сервисы компаний либо очно в центрах обслуживания клиентов. Также важно тщательно перепроверять данные при оплате услуг ЖКХ. Кроме того, жителей региона просят внимательно перепроверять те данные, которые указаны в квитанции. Это номер квартиры, фамилия и инициалы плательщика, а также номера лицевых счетов.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени за прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Мошенники#ЖКХ#Проблемы ЖКХ
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