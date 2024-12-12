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Posted 12 декабря, 14:44

Published 12 декабря, 14:44

Modified 12 декабря, 14:46

Updated 12 декабря, 14:46

Роспотребнадзор подал в суд на застройщика однотипных домов под Тюменью

Роспотребнадзор подал в суд на застройщика однотипных домов под Тюменью

12 декабря 2024, 14:44
Фото: 1MI.
Представители Роспотребнадзора решили защитить интересы жителей Тюмени, которые приобрели жилье в скандально известной застройке села Перевалово. В Тюменский районный суд было подано исковое заявление от их имени.

Как поясняют представители регионального Роспотребнадзора, застройщик Станислав Борисов возводил дома на земельных участках и продавал их как «жилые». Однако это вводило покупателей в заблуждение, так как недвижимость не имела электричества и не была обеспечена водоснабжением, водоотведением и отоплением. В результате, с момента покупки она фактически не соответствовала условиям для проживания.

Кроме того, истец утверждает, что территория, застроенная Борисовым, с учетом количества построенных им домов и ширины проездов между ними, не позволяет развить необходимую инфраструктуру. Это также нарушает права жителей.

«Условия, созданные застройщиком на данной территории, не позволяют обеспечить ее жителей автомобильными дорогами, тротуарами, остановками, светофорами, дорожными знаками, уличным освещением и контейнерными площадками. Все это нарушает права граждан на благоприятные условия проживания», — аргументируют свою позицию в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

В Роспотребнадзоре полагают, что деятельность Станислава Борисова имеет признаки предпринимательской. Напомним, что он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель в апреле текущего года, хотя до этого строил и продавал дома в статусе физического лица.

Исковое заявление, поданное в защиту прав неопределенного круга потребителей, уже принято к рассмотрению. Подготовительная встреча назначена на 25 декабря.

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Станислав Борисов не комментирует иск, предпочитая общаться через доверенных лиц и в письменной форме.

«Определял дома жилыми не я. У меня и полномочий таких нет. Это прерогатива государственных органов. На каждый дом мне изначально выдали два уведомления о соответствии: первое — до начала строительства, второе — уже после его окончания» — перечисляет свои доводы Борисов.

Кроме того, он заявил, что администрация подтвердила отсутствие нарушений. Кадастровый инженер, обладающий необходимой государственной аккредитацией, составил технический план. На основании этих документов Росреестр учел дом и присвоил ему статус жилого здания. Администрация также назначила ему адрес.

Банк потребовал от покупателя предоставить оценочный отчет, который должен быть составлен аккредитованной в банке оценочной компанией. Специалист этой компании, подобно кадастровому инженеру, выезжает на объект, осматривает его и делает фотографии для банка. В случае с сельской ипотекой документы также проверялись Министерством сельского хозяйства.

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Ранее стало известно, что компания тюменского депутата выкупила за 4 тысячи рублей землю под КРТ.

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