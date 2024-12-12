Роспотребнадзор подал в суд на застройщика однотипных домов под Тюменью

Как поясняют представители регионального Роспотребнадзора, застройщик Станислав Борисов возводил дома на земельных участках и продавал их как «жилые». Однако это вводило покупателей в заблуждение, так как недвижимость не имела электричества и не была обеспечена водоснабжением, водоотведением и отоплением. В результате, с момента покупки она фактически не соответствовала условиям для проживания.