Им платят почти 250 тысяч рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюмени

Posted 10 декабря, 08:22
Published 10 декабря, 08:22
Modified 10 декабря, 08:24
Updated 10 декабря, 08:24
Самый большой заработок в регионе предлагают мастеру буровой — 249 тысяч рублей. От будущего кандидата требуется высшее или среднетехническое профильное образование, опыт работы от трех лет. Сотруднику предстоит осуществлять руководство и организацию капитального ремонта скважин, контролировать подготовку и ведение сложных буровых, ремонтных работ и т. д.
На втором месте на уровню заработной платы находится производитель работ (прораб) — 240 тысяч рублей. В числе требований к кандидату — опыт работы, высшее или среднее-специальное профильное образование. В должностные обязанности сотрудника будет входить руководство вверенным участком и производимыми работами.
На третьем месте расположился военнослужащий по контракту (младший командный состав и рядовой сержантский состав) с заработной платой 226 тысяч рублей. Обязательное условие — годность к военной службе, среднее образование.
Более 120 тысяч рублей в Тюменской области обещают платить начальнику участка в строительстве и начальнику службы в промышленности. От кандидатов требуются опыт работы от трех лет и наличие высшего образования.
На заработок свыше 100 тысяч рублей могут рассчитывать машинисты передвижной электростанции м землесосного плавучего несамоходного снаряда, машинисты двигателей внутреннего сгорания, а также сборщики, изоляровщики, врачи-экндокринологи, инженеры-электроники.
В целом, по данным на 1 декабря, в Тюменской области остаются свободными свыше 22 тысяч вакансий. Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы составляет 3,4 тысячи человек, из них в качестве безработных 1,8 тысячи человек
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени не хватает водителей городского общественного транспорта — требуется порядка 100 человек.