Им платят почти 250 тысяч рублей в месяц. Самые высокооплачиваемые вакансии в Тюмени

В целом, по данным на 1 декабря, в Тюменской области остаются свободными свыше 22 тысяч вакансий. Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы составляет 3,4 тысячи человек, из них в качестве безработных 1,8 тысячи человек