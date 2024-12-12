В жутком ДТП с большегрузом на Тюменской трассе погиб житель Хакасии

Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, 21-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу и врезался в небольшую легковушку. Удар был такой силы, что машину отбросило с дороги в кювет. За ней же из-за заноса последовал и грузовик.