В жутком ДТП с большегрузом на Тюменской трассе погиб житель Хакасии

Posted 12 декабря, 09:51
Published 12 декабря, 09:51
Modified 12 декабря, 10:17
Updated 12 декабря, 10:17
Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, 21-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу и врезался в небольшую легковушку. Удар был такой силы, что машину отбросило с дороги в кювет. За ней же из-за заноса последовал и грузовик.
В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Известно, что он — житель республики Хакасия. Водитель большегруза — уроженец Дагестана, не пострадал.
На месте всю ночь работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее сообщалось о том, что на трассе под Тюменью перевернулась и улетела в кювет легковушка. Два человека ранены.