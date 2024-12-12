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Posted 12 декабря, 09:51

Published 12 декабря, 09:51

Modified 12 декабря, 10:17

Updated 12 декабря, 10:17

В жутком ДТП с большегрузом на Тюменской трассе погиб житель Хакасии

В жутком ДТП с большегрузом на Тюменской трассе погиб житель Хакасии

12 декабря 2024, 09:51
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария. Большегруз столкнулся с легковушкой «Тойота». Ее буквально сплющило от силы удара. У водителя машины не было шансов выжить.

Как рассказали в ГИБДД по Тюменской области, 21-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу и врезался в небольшую легковушку. Удар был такой силы, что машину отбросило с дороги в кювет. За ней же из-за заноса последовал и грузовик.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Известно, что он — житель республики Хакасия. Водитель большегруза — уроженец Дагестана, не пострадал.

На месте всю ночь работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Видео: ГИБДД по Тюменской области.

Ранее сообщалось о том, что на трассе под Тюменью перевернулась и улетела в кювет легковушка. Два человека ранены.

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