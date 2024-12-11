В тюменском городе жителям двух микрорайонов отключили тепло

Posted 11 декабря, 06:21
Published 11 декабря, 06:21
Modified 11 декабря, 06:23
Updated 11 декабря, 06:23
Как пояснили в МУП «Гортеплосети», в настоящее время работа котельной возобновлена, однако для прогрева теплоносителя требуется время. По словам местных жителей, в настоящее время в квартирах довольно прохладно — батареи не теплее человеческой руки.
По данным метеорологов, сейчас в Ялуторовске столбики термометров показывают -6, скорость ветра достигает 9-10 м/с. К концу дня ожидается небольшое повышение температуры воздуха — до -5.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с июля 2025 года тарифы ЖКХ могут увеличиться на 19%. В проекте документа, устанавливающем максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, указано, что в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут на 19%, в Исетском районе — на 18,6%, в Тобольске — на 17,88%, в Тюменском районе — на 14,48-19,09%.