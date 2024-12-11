nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 06:21

Published 11 декабря, 06:21

Modified 11 декабря, 06:23

Updated 11 декабря, 06:23

В Ялуторовске жители двух микрорайонов остались без отопления

В тюменском городе жителям двух микрорайонов отключили тепло

11 декабря 2024, 06:21
Фото: 1MI.

В Ялуторовске жители двух микрорайонов остались без отопления

Жители домов в двух микрорайонах Ялуторовска остались без тепла. Вследствие перебоев с электроснабжением в городе произошла остановка работы котельной.

Как пояснили в МУП «Гортеплосети», в настоящее время работа котельной возобновлена, однако для прогрева теплоносителя требуется время. По словам местных жителей, в настоящее время в квартирах довольно прохладно — батареи не теплее человеческой руки.

По данным метеорологов, сейчас в Ялуторовске столбики термометров показывают -6, скорость ветра достигает 9-10 м/с. К концу дня ожидается небольшое повышение температуры воздуха — до -5.

Жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с июля 2025 года тарифы ЖКХ могут увеличиться на 19%. В проекте документа, устанавливающем максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, указано, что в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут на 19%, в Исетском районе — на 18,6%, в Тобольске — на 17,88%, в Тюменском районе — на 14,48-19,09%.

Читайте также:
Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской областиВ СВО погиб военком из Тюменской областиПривезли мигранты? Врач назвал причины вспышек кори в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отопление#Отопительный сезон#Коммунальные аварии#Коммунальные услуги#Электроснабжение#Электроэнергия#Ялуторовский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика