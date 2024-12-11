В тюменском городе жителям двух микрорайонов отключили тепло

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с июля 2025 года тарифы ЖКХ могут увеличиться на 19%. В проекте документа, устанавливающем максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, указано, что в Тюмени тарифы ЖКХ вырастут на 19%, в Исетском районе — на 18,6%, в Тобольске — на 17,88%, в Тюменском районе — на 14,48-19,09%.