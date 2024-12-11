Привезли мигранты? Врач назвал причины вспышек кори в Тюмени

Врач также указывает, что человек, который заболел корью, становится источником инфекции с момента окончания инкубационного периода и до четвёртого дня появления сыпи. Это означает, что он может передавать болезнь другим людям в течение примерно полутора недель. Корь передаётся при контакте с выделениями из носа или горла заражённых людей, которые выделяются во время кашля или чихания. Также можно заразиться, вдыхая воздух, в котором есть вирус кори.