Привезли мигранты? Врач назвал причины вспышек кори в Тюмени

Posted 11 декабря, 05:57
Published 11 декабря, 05:57
Modified 11 декабря, 05:59
Updated 11 декабря, 05:59
В последние годы Тюмень, как и другие города России, столкнулась с ростом заболеваемости корью. Корь — крайне заразное вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным путем, и без прививки практически невозможно избежать заражения, об этом «Нашему городу» рассказал вирусолог Геннадий Уманский.
«Это острое инфекционное заболевание, которое поражает верхние дыхательные пути. Обычно оно встречается у детей в возрасте от 1 года до 8 лет, но взрослые также могут заразиться. Среди возможных осложнений — воспаление лёгких, носоглотки, конъюнктивы, отит, менингит, гепатит, миокардит и гломерулонефрит. Без лечения корь может привести к фатальным последствиям», — указывает врач.
С 1967 года проводится массовая вакцинация против кори. Однако в последние годы число случаев заболевания выросло: ежегодно регистрируется более 2000 новых заражённых. Значительно увеличилась доля подростков и взрослых среди заболевших, которые не были вакцинированы против кори.
Врачи говорят о том, что со временем иммунитет к инфекции ослабевает, а повторные вакцинации не проводятся. Кроме того, не все дети сейчас привиты от кори, а движение противников вакцинации серьёзно препятствует этому процессу. Стресс и ослабленный иммунитет из-за пандемии COVID-19 также оказывают негативное влияние.
При этом корь имеет тяжелое течение и может привести к серьезным осложнениям:
У детей болезнь протекает легче, однако у непривитых взрослых риск осложнений существенно возрастает
За последние годы, по словам вирусолога Уманского, снизился охват плановой вакцинации среди детей и взрослых. Корь опасна тем, что для коллективного иммунитета требуется привитость на уровне 95% населения. Если этот порог не достигается, болезнь начинает распространяться.
«Полагаю, что это связано с тем, что в течение нескольких лет дети либо не были вакцинированы, либо были привиты позднее, чем нужно. Кроме того, на распространение кори повлиял приток мигрантов из Центральной Азии, многие из которых не были вакцинированы», — указывает врач.
Уманский отмечает, что вирус кори может завозиться мигрантами из стран, где уровень вакцинации еще ниже. По данным Роспотребнадзора, в России зафиксированы завозные случаи из 16 стран.
Также на распространение опасного недуга влияет и отсутствие ревакцинации у взрослых. Не все знают, что иммунитет после прививки сохраняется не на всю жизнь. Рекомендуется делать ревакцинацию каждые 10 лет, но многие взрослые не обращают на это внимание.
«Хотя для взрослых корь особенно опасна. У взрослых заболевание часто протекает в более тяжёлой форме и может вызывать серьёзные осложнения, особенно у пожилых людей или тех, чей иммунитет ослаблен. Беременные женщины, которые контактировали с больным корью, должны немедленно обратиться к врачу и в течение трёх дней получить противокорьевой иммуноглобулин», — говорит Уманский.
Врач также указывает, что человек, который заболел корью, становится источником инфекции с момента окончания инкубационного периода и до четвёртого дня появления сыпи. Это означает, что он может передавать болезнь другим людям в течение примерно полутора недель. Корь передаётся при контакте с выделениями из носа или горла заражённых людей, которые выделяются во время кашля или чихания. Также можно заразиться, вдыхая воздух, в котором есть вирус кори.
Кстати, этот вирус может оставаться активным и заразным в воздухе или на поверхностях в течение двух-трёх часов. Однако он быстро погибает под воздействием ультрафиолетовых лучей, при нагревании до 50 градусов.
По мнению врачей, самый эффективный способ борьбы с заболеванием — вакцинация. В России прививки против кори проводятся в рамках национального календаря в возрасте 1 года и 6 лет. При необходимости взрослые могут пройти ревакцинацию каждые 10 лет.
«Вакцинация обязательна для всех детей, если нет противопоказаний. Иногда они могут быть временными. Педиатр знает, какие прививки и когда нужно делать вашему ребёнку. Но и родителям не помешает обсудить с врачом национальный календарь прививок и следить за сроками вакцинации», — рассказала Елена Самарина, заведующая педиатрическим отделением ГП №3.
Таким образом, рост заболеваемости корью — результат падения уровня вакцинации и миграции, а также недостаточной осведомленности о необходимости прививок. Чтобы защититься от вспышек, важно придерживаться графика вакцинации и повышать уровень коллективного иммунитета.
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