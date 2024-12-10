Shaman отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным из Тюмени

Posted 10 декабря, 07:04
Published 10 декабря, 07:04
Modified 10 декабря, 07:06
Updated 10 декабря, 07:06
Курсант ТВВИКУ исполнил песню, получившую признание российских слушателей, на всероссийском фестивале «Димитриевская суббота».
«Родные, кажется, ещё на одного русского человека в этом мире стало больше. Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души. Джеф Манга из Габона, спасибо за выбор песни, за патриотизм и любовь к России», — отметил в своем тг-канале Shaman.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году осенью в Тюмени с аншлагом прошли два концертных выступления Shamanа в рамках гастрольного тура «Победа» — в зале Тюменской филармонии не было ни одного свободного места.