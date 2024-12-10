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Posted 10 декабря, 07:04

Published 10 декабря, 07:04

Modified 10 декабря, 07:06

Updated 10 декабря, 07:06

Shaman отреагировал на исполнение хита «Я русский» афроамериканцем из Тюмени

Shaman отреагировал на исполнение песни «Я русский» темнокожим военным из Тюмени

10 декабря 2024, 07:04
Фото: тг-канал Shaman.

Shaman отреагировал на исполнение хита «Я русский» афроамериканцем из Тюмени

Популярный российский певец Shaman поблагодарил студента-афроамериканца Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова за исполнение его хита «Я русский».

Курсант ТВВИКУ исполнил песню, получившую признание российских слушателей, на всероссийском фестивале «Димитриевская суббота».

Видео: tvtyumen72.
«Родные, кажется, ещё на одного русского человека в этом мире стало больше. Мы-то с вами знаем, что русский — это больше, чем национальность, это состояние души. Джеф Манга из Габона, спасибо за выбор песни, за патриотизм и любовь к России», — отметил в своем тг-канале Shaman.
Есть Екб, Пермь и ХМАО, но нет Тюмени. Почему SHAMAN больше не приедет в наш город?
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Ранее «Наш Город» писал, что в этом году осенью в Тюмени с аншлагом прошли два концертных выступления Shamanа в рамках гастрольного тура «Победа» — в зале Тюменской филармонии не было ни одного свободного места.

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