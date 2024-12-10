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Posted 10 декабря, 05:54

Published 10 декабря, 05:54

Modified 10 декабря, 05:56

Updated 10 декабря, 05:56

Тюменские таксисты призывают водителей по всей России к забастовке

Тюменские таксисты призывают водителей по всей России к забастовке против «Яндекс Go»

10 декабря 2024, 05:54
Фото: 1MI.

Тюменские таксисты призывают водителей по всей России к забастовке

Сотрудники службы такси хотят сделать онлайн-забастовку против агрегатора всероссийской. Причиной недовольства водителей является ценовая политика сервиса.
«Тюменские таксисты связались с водителями „Яндекса“ из других регионов России и предложили им принять участие в онлайн-забастовке. Некоторые согласились, некоторые ответили отказом», — сообщил инсайдер Ура.Ру.

По данным источника, в настоящее время согласились присоединиться к протесту сотрудники служб такси из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Челябинской области. Таксисты планируют массово отказаться от использования приложения. В настоящее время водители готовят список требований, которые выдвинут сервису.

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Ранее «Наш Город» писал, что выпавший сегодня в Тюмени снег парализовал движение на городских дорогах. В областной столице были зарегистрированы 9-балльгые пробки. В настоящее время, по данным 2 ГИС, дорожная ситуация оценивается в 7 баллов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Такси#Забастовки#Служба такси
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