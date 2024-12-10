Тюменские таксисты призывают водителей по всей России к забастовке против «Яндекс Go»

По данным источника, в настоящее время согласились присоединиться к протесту сотрудники служб такси из Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного округа и Челябинской области. Таксисты планируют массово отказаться от использования приложения. В настоящее время водители готовят список требований, которые выдвинут сервису.