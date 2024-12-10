Власти запретят мигрантам работать в тюменских магазинах. И не только

В проекте постановления отмечено, что в 2025 году продолжат действовать введенные ранее для мигрантов запреты, в числе которых работа в отрасли пассажирских перевозок, а именно такси, общественном пассажирском транспорте, грузовом транспорте. Данные ограничения установлены для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.