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Posted 10 декабря, 03:58

Published 10 декабря, 03:58

Modified 10 декабря, 04:45

Updated 10 декабря, 04:45

В Тюменской области мигрантам запретят работать в магазинах и на производстве

Власти запретят мигрантам работать в тюменских магазинах. И не только

10 декабря 2024, 03:58
Фото: 1MI.

В Тюменской области мигрантам запретят работать в магазинах и на производстве

Проект постановления, согласно которому с 1 января 2025 года будут введены дополнительные ограничения на работу мигрантов, опубликован на сайте правительства Тюменской области.
«Предлагается на 2025 год установить запреты на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан на производство детского питания и диетических пищевых продуктов, розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах», — указано в документе.

В проекте постановления отмечено, что в 2025 году продолжат действовать введенные ранее для мигрантов запреты, в числе которых работа в отрасли пассажирских перевозок, а именно такси, общественном пассажирском транспорте, грузовом транспорте. Данные ограничения установлены для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Также в документе сказано, что предлагается установить срок приведения численности используемых иностранных работников в соответствие с установленным запретом в отношении введенных видов деятельности до 1 марта 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года стоимость патента на работу иностранным гражданам будет увеличена до 9 тысяч 255 рублей. На данный момент иностранцы платят за патент 7 тысяч 592 рубля ежемесячно.

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