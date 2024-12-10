Власти запретят мигрантам работать в тюменских магазинах. И не только

Posted 10 декабря, 03:58
Published 10 декабря, 03:58
Modified 10 декабря, 04:45
Updated 10 декабря, 04:45
«Предлагается на 2025 год установить запреты на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан на производство детского питания и диетических пищевых продуктов, розничную торговлю табачными изделиями в специализированных магазинах», — указано в документе.
В проекте постановления отмечено, что в 2025 году продолжат действовать введенные ранее для мигрантов запреты, в числе которых работа в отрасли пассажирских перевозок, а именно такси, общественном пассажирском транспорте, грузовом транспорте. Данные ограничения установлены для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.
Также в документе сказано, что предлагается установить срок приведения численности используемых иностранных работников в соответствие с установленным запретом в отношении введенных видов деятельности до 1 марта 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года стоимость патента на работу иностранным гражданам будет увеличена до 9 тысяч 255 рублей. На данный момент иностранцы платят за патент 7 тысяч 592 рубля ежемесячно.