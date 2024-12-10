nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 декабря, 04:25

Published 10 декабря, 04:25

Modified 10 декабря, 04:28

Updated 10 декабря, 04:28

Тюменцы встали в девятибалльные пробки из-за снегопада

Снегопад парализовал движение на тюменских дорогах

10 декабря 2024, 04:25
Фото: 1MI.

Тюменцы встали в девятибалльные пробки из-за снегопада

Сюжет
Снег
В областной столице зарегистрированы девятибалльные пробки, зарегистрировано около десятка дорожно-транспортных происшествий.

Заторы наблюдаются на всех магистралях города: многокилометровая пробка образовалась на Старотобольском тракте, на Федюнинского движение затруднено от Монтажников до Червишевского тракта, на Червишевском тракте — от Молодежной до Зои Космодемьянской.

В пробке стоят водители на Монтажников — от Широтной до Республики. На Мельникайте движение затруднено на участке от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ, на 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Холодильной.

Парализовано движение по улицам Трактовой, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Профоюзной, Закалужской (там произошло два ДТП), Московском тракте. В пробке стоят водители на окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.

«Снежок выпал и опять ездить все разучились», — негодуют автовладельцы.
Фото: 2 ГИС
«Кто хотел, чтобы снег пошел….Вы дождались», — сетуют водители.

По данным метеорологов, снегопад в Тюмени продолжится до обеда. Во второй половине дня осадков не ожидается. В целом в течение дня вторника выпадет не более 1,5 мм снега.

В Тюмени 10 декабря пойдет снег и потеплеет до -5
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самыми снежными днями этой недели станут четверг и пятница. В целом в городе за неделю выпадет треть месячной нормы осадков.

Читайте также:
Власти запретят мигрантам работать в тюменских магазинах. И не толькоВ ДТП на тюменской трассе погиб один человекПрогноз погоды на январь в Тюменской области: что ожидать?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пробки#Снег#Снегопад
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика