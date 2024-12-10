Снегопад парализовал движение на тюменских дорогах

Posted 10 декабря, 04:25
Published 10 декабря, 04:25
Modified 10 декабря, 04:28
Updated 10 декабря, 04:28
Заторы наблюдаются на всех магистралях города: многокилометровая пробка образовалась на Старотобольском тракте, на Федюнинского движение затруднено от Монтажников до Червишевского тракта, на Червишевском тракте — от Молодежной до Зои Космодемьянской.
В пробке стоят водители на Монтажников — от Широтной до Республики. На Мельникайте движение затруднено на участке от Инженерной до 50 лет ВЛКСМ, на 50 лет ВЛКСМ — от Пермякова до Холодильной.
Парализовано движение по улицам Трактовой, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Профоюзной, Закалужской (там произошло два ДТП), Московском тракте. В пробке стоят водители на окружной дороге — от Московского тракта до Интернациональной.
«Снежок выпал и опять ездить все разучились», — негодуют автовладельцы.
«Кто хотел, чтобы снег пошел….Вы дождались», — сетуют водители.
По данным метеорологов, снегопад в Тюмени продолжится до обеда. Во второй половине дня осадков не ожидается. В целом в течение дня вторника выпадет не более 1,5 мм снега.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени самыми снежными днями этой недели станут четверг и пятница. В целом в городе за неделю выпадет треть месячной нормы осадков.