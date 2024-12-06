Мертвые насекомые и грязь: на тюменском убойном пункте нашли 3,9 тонны опасного мяса

Posted 6 декабря, 05:30
Published 6 декабря, 05:30
Modified 6 декабря, 05:32
Updated 6 декабря, 05:32
По данным ведомства, на предприятии обнаружили порядка 3,9 тонн мясной продукции неизвестного происхождения. Продукты не имели маркировки, располагались на полу, в мешках, ящиках. Холодильное оборудование было отключено от электроснабжения, сам цех убоя находился в антисанитарном состоянии — подоконники были в пыли, везде паутина, мертвые насекомые.
В ходе проверки выяснилось, что в убою были допущены животные, не прошедшие предубойный осмотр и термометрию, так как электронный термометр для измерения температуры тела животных не работал, а необходимые средства для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы отсутствовали.
Вся информация по итогам проверки направлена в прокуратуру Нижнетавдинского района.
Ранее «Наш Город» писал, что специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный творог в ходе проверки на тобольском молокозаводе. У продукта отсутствовала маркировка, дату производства. Кроме того, в твороге были обнаружены мертвые насекомые и куски картона.