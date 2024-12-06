nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 05:30

Published 6 декабря, 05:30

Modified 6 декабря, 05:32

Updated 6 декабря, 05:32

На тюменском убойном пункте обнаружили 3,9 тонны мяса неизвестного происхождения

Мертвые насекомые и грязь: на тюменском убойном пункте нашли 3,9 тонны опасного мяса

6 декабря 2024, 05:30
Фото: Россельхознадзор по Тюменской области.

На тюменском убойном пункте обнаружили 3,9 тонны мяса неизвестного происхождения

Более 30 нарушений требований технических регламентов и ветеринарного законодательства выявили специалисты управления Россельхознадзора и прокуратура в ходе проверки убойного пункта ООО «Эверест».

По данным ведомства, на предприятии обнаружили порядка 3,9 тонн мясной продукции неизвестного происхождения. Продукты не имели маркировки, располагались на полу, в мешках, ящиках. Холодильное оборудование было отключено от электроснабжения, сам цех убоя находился в антисанитарном состоянии — подоконники были в пыли, везде паутина, мертвые насекомые.

В ходе проверки выяснилось, что в убою были допущены животные, не прошедшие предубойный осмотр и термометрию, так как электронный термометр для измерения температуры тела животных не работал, а необходимые средства для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы отсутствовали.

Вся информация по итогам проверки направлена в прокуратуру Нижнетавдинского района.

Подорожала даже соль. В Тюмени рост цен на продукты достиг 100%
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что специалисты Россельхознадзора обнаружили опасный творог в ходе проверки на тобольском молокозаводе. У продукта отсутствовала маркировка, дату производства. Кроме того, в твороге были обнаружены мертвые насекомые и куски картона.

Читайте также:
Тюменским поставщикам продуктов в школы не заплатили миллионы рублейПризывал к насилию над президентом: тюменца будут судить за посты в соцсетяхСпециалистов по взысканию долгов ищут в Тюмени
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Ветеринарный надзор#Проверки#Мясо#Россельхознадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика