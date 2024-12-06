Мертвые насекомые и грязь: на тюменском убойном пункте нашли 3,9 тонны опасного мяса

По данным ведомства, на предприятии обнаружили порядка 3,9 тонн мясной продукции неизвестного происхождения. Продукты не имели маркировки, располагались на полу, в мешках, ящиках. Холодильное оборудование было отключено от электроснабжения, сам цех убоя находился в антисанитарном состоянии — подоконники были в пыли, везде паутина, мертвые насекомые.