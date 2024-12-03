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Posted 3 декабря, 04:29

Published 3 декабря, 04:29

Modified 3 декабря, 04:37

Updated 3 декабря, 04:37

В твороге Тобольского завода обнаружили трупы насекомых и куски картона

В твороге Тобольского завода обнаружили трупы насекомых и куски картона

3 декабря 2024, 04:29
Фото: 1MI.
Опасную продукцию обнаружили специалисты Россельхознадзора в ходе очередной проверки.

На предприятии было обнаружено 56 мешков продуктов неизвестного происхождения (предположительно творога). На упаковках с товаром не было маркировки, частично из целостность была нарушена, а в самом продукте были найдены мертвые насекомые и куски картона.

Кроме того, еще один продукт неизвестного происхождения (предположительно сливочное масло) был обнаружен в камере охлаждения. На упаковках с ним также отсутствовала маркировка и сроки годности.

В целом цех по производству молочной продукции находился в антисанитарном состоянии — грязь и паутина на подоконниках производственных помещений, системе вентиляции, ржавчина на трубопроводах, осыпающаяся штукатурка и т. д.

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В целом в ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили 21 нарушение требований технических регламентов, Вся информация по итогам проверки направлена в Тобольскую межрайонную прокуратуру.

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