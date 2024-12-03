В твороге Тобольского завода обнаружили трупы насекомых и куски картона

Posted 3 декабря, 04:29
Published 3 декабря, 04:29
Modified 3 декабря, 04:37
Updated 3 декабря, 04:37
На предприятии было обнаружено 56 мешков продуктов неизвестного происхождения (предположительно творога). На упаковках с товаром не было маркировки, частично из целостность была нарушена, а в самом продукте были найдены мертвые насекомые и куски картона.
Кроме того, еще один продукт неизвестного происхождения (предположительно сливочное масло) был обнаружен в камере охлаждения. На упаковках с ним также отсутствовала маркировка и сроки годности.
В целом цех по производству молочной продукции находился в антисанитарном состоянии — грязь и паутина на подоконниках производственных помещений, системе вентиляции, ржавчина на трубопроводах, осыпающаяся штукатурка и т. д.
В целом в ходе проверки специалисты Россельхознадзора выявили 21 нарушение требований технических регламентов, Вся информация по итогам проверки направлена в Тобольскую межрайонную прокуратуру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в трех заведениях общепита посетителей кормили опасным мясом, не имеющим ветеринарных сопроводительных документов. Работа данных кафе была приостановлена.