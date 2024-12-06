Тюменским поставщикам продуктов в школы не заплатили миллионы рублей

Posted 6 декабря, 05:05
Published 6 декабря, 05:05
Modified 6 декабря, 05:07
Updated 6 декабря, 05:07
Последним является ООО «Диамон» или ИП Полуэктов. Дело в том что, вышеназванные фирмы заключают контракты с департаментом образования по обеспечению школьного питания, впоследствии набирают продукты под тендеры у поставщиков, но деньги за них не перечисляют. Более того, по окончанию тендера «кидают» на деньги своих сотрудников, транспортные компания и исчезают, пишет Ура.Ру.
Так как у ООО «Диамон» и ИП счета находятся под арестом, денежные средства, согласно тендерам, перечисляют прямо на карты руководителей фирм. По словам тюменских поставщиков, за 2022–2023 годы им был причинен ущерб в размере 4,5 миллиона рублей.
К настоящему времени насчитывается порядка 30 компаний-поставщиков, пострадавших от «Диамон», сумма ущерба составляет несколько десятков миллионов рублей.
Согласно открытым данным, ООО «Диамон» работает с ноября 2022 года. Директором и учредителем компании является Владимир Нудьга. На сегодняшний день в отношении фирмы открыто 20 исполнительных производств на общую сумму 266,9 тысячи рублей, имеется задолженностях по налогам и страховым взносам на сумму 36,9 тысячи рублей.
В арбитражных судах в отношении компании было рассмотрено 13 судебных дел. Во всех них фирма выступала в роли ответчика. Общая сумма исковых требования составила около 4 миллионов рублей, порядка 3,3 миллиона — за 2024 год.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени учеников частной школы «Максимус» выгнали на улицу из-за конфликта бизнес-партнеров. Причиной последнего стал долг директора учреждения перед партнером в размере 3,5 миллиона рублей.