nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 05:05

Published 6 декабря, 05:05

Modified 6 декабря, 05:07

Updated 6 декабря, 05:07

Тюменским поставщикам продуктов в школы не заплатили миллионы рублей

Тюменским поставщикам продуктов в школы не заплатили миллионы рублей

6 декабря 2024, 05:05
Фото: 1MI.
В настоящее время предприниматели направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой организовать проверку в департаменте образования Тюмени в связи с сотрудничеством ведомства с недобросовестным поставщиком.

Последним является ООО «Диамон» или ИП Полуэктов. Дело в том что, вышеназванные фирмы заключают контракты с департаментом образования по обеспечению школьного питания, впоследствии набирают продукты под тендеры у поставщиков, но деньги за них не перечисляют. Более того, по окончанию тендера «кидают» на деньги своих сотрудников, транспортные компания и исчезают, пишет Ура.Ру.

Так как у ООО «Диамон» и ИП счета находятся под арестом, денежные средства, согласно тендерам, перечисляют прямо на карты руководителей фирм. По словам тюменских поставщиков, за 2022–2023 годы им был причинен ущерб в размере 4,5 миллиона рублей.

К настоящему времени насчитывается порядка 30 компаний-поставщиков, пострадавших от «Диамон», сумма ущерба составляет несколько десятков миллионов рублей.

Бастрыкин потребовал еще один доклад о нападении мигранта на ребенка в Тюмени
Узнать подробнее

Согласно открытым данным, ООО «Диамон» работает с ноября 2022 года. Директором и учредителем компании является Владимир Нудьга. На сегодняшний день в отношении фирмы открыто 20 исполнительных производств на общую сумму 266,9 тысячи рублей, имеется задолженностях по налогам и страховым взносам на сумму 36,9 тысячи рублей.

В арбитражных судах в отношении компании было рассмотрено 13 судебных дел. Во всех них фирма выступала в роли ответчика. Общая сумма исковых требования составила около 4 миллионов рублей, порядка 3,3 миллиона — за 2024 год.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени учеников частной школы «Максимус» выгнали на улицу из-за конфликта бизнес-партнеров. Причиной последнего стал долг директора учреждения перед партнером в размере 3,5 миллиона рублей.

Читайте также:
Призывал к насилию над президентом: тюменца будут судить за посты в соцсетяхСпециалистов по взысканию долгов ищут в ТюмениДва человека погибли в массовой аварии на тюменской трассе
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школьники#Новости тюмени#Мошенничество#Аукцион#Продукты#Тендеры#Поставщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика