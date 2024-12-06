Тюменским поставщикам продуктов в школы не заплатили миллионы рублей

Последним является ООО «Диамон» или ИП Полуэктов. Дело в том что, вышеназванные фирмы заключают контракты с департаментом образования по обеспечению школьного питания, впоследствии набирают продукты под тендеры у поставщиков, но деньги за них не перечисляют. Более того, по окончанию тендера «кидают» на деньги своих сотрудников, транспортные компания и исчезают, пишет Ура.Ру.