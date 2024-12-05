Коммуналка в Тюмени может подорожать сразу на 19%. ФАС разрешила

Posted 5 декабря, 07:58
Published 5 декабря, 07:58
Modified 5 декабря, 08:02
Updated 5 декабря, 08:02
В документации указано, что с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени будут увеличены на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе индексация тарифов в поселениях составит от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.
«При расчете предельного максимального индекса в Тюменской области с 01.07.2025 учитывались темпы изменения тарифов на электрическую энергию от 0,0% до 36,2%, в сфере обращения с ТКО — 8,5%», — указано в пояснительной записке к документу.
Документ вступит в силу, если его утвердит губернатор Тюменской области Александр Моор.
Заметим, что ранее правительство России утвердило предельный размер индексации по тарифам на ЖКХ в размере 13%. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Власти Тюменской области направили письма с основаниями повышения индексов по ряду муниципалитетов в антимонопольную службу. Установление планируемых значений предельных индексов было согласовано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июле этого года размер платы за коммунальные услуги был увеличен на 9,6%. Также была проведена индексация тарифа за капитальный ремонт.