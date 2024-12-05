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Posted 5 декабря, 07:58

Published 5 декабря, 07:58

Modified 5 декабря, 08:02

Updated 5 декабря, 08:02

В Тюмени тарифы ЖКХ могут поднять в 2025 году на 19%

Коммуналка в Тюмени может подорожать сразу на 19%. ФАС разрешила

5 декабря 2024, 07:58
Фото: 1MI.

В Тюмени тарифы ЖКХ могут поднять в 2025 году на 19%

Проект документа, устанавливающий максимальные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, опубликован на портале правительства Тюменской области.

В документации указано, что с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени будут увеличены на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе индексация тарифов в поселениях составит от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.

«При расчете предельного максимального индекса в Тюменской области с 01.07.2025 учитывались темпы изменения тарифов на электрическую энергию от 0,0% до 36,2%, в сфере обращения с ТКО — 8,5%», — указано в пояснительной записке к документу.

Документ вступит в силу, если его утвердит губернатор Тюменской области Александр Моор.

Заметим, что ранее правительство России утвердило предельный размер индексации по тарифам на ЖКХ в размере 13%. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Власти Тюменской области направили письма с основаниями повышения индексов по ряду муниципалитетов в антимонопольную службу. Установление планируемых значений предельных индексов было согласовано.

Услуги ЖКХ снова подорожают в Тюменской области
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в июле этого года размер платы за коммунальные услуги был увеличен на 9,6%. Также была проведена индексация тарифа за капитальный ремонт.

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