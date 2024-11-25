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Posted 25 ноября, 03:11

Published 25 ноября, 03:11

Modified 25 ноября, 07:18

Updated 25 ноября, 07:18

Услуги ЖКХ снова подорожают в Тюменской области

Услуги ЖКХ снова подорожают в Тюменской области

25 ноября 2024, 03:11
Фото: 1MI.
Правительство РФ утвердило размеры индексации платы за коммунальные услуги со второй половины 2025 года. В Тюменской области рост составит почти 11%.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении платы за услуги ЖКХ. Повышение произойдет с 1 июля 2025 года и составит для жителей Тюменской области 10,9% с предельно допустимым отклонением 2,1%.

Это означает, что максимальный рост тарифов составит 13%. При этом итоговый размер тарифов устанавливают управляющие компании.

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Ранее мы писали о том, как тюменцам можно сэкономить на отоплении в морозы. Важно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюменская область#Услуги#ЖКХ#Михаил Мишустин#Повышение тарифов
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