Услуги ЖКХ снова подорожают в Тюменской области

Posted 25 ноября, 03:11
Published 25 ноября, 03:11
Modified 25 ноября, 07:18
Updated 25 ноября, 07:18
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении платы за услуги ЖКХ. Повышение произойдет с 1 июля 2025 года и составит для жителей Тюменской области 10,9% с предельно допустимым отклонением 2,1%.
Это означает, что максимальный рост тарифов составит 13%. При этом итоговый размер тарифов устанавливают управляющие компании.
Ранее мы писали о том, как тюменцам можно сэкономить на отоплении в морозы. Важно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты.