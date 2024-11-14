Тюменцам подсказали, как сэкономить на отоплении в морозы

Posted 14 ноября, 07:49
Published 14 ноября, 07:49
Modified 14 ноября, 07:51
Updated 14 ноября, 07:51
Всем жителям многоквартирных домов Тюменской области порекомендовали следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Потеря тепла в помещениях общего пользования серьезно сказывается на расходах на отопление. Соответственно, страдает и личный бюджет каждого жильца. Сумма в соответствующей графе может вырасти вплоть до 10%.
Если с поддержанием окон закрытыми возникают какие-либо проблемы, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Например, если окна находятся в аварийном состоянии. Чиновник также добавил, что сквозняки в подъездах могут привести к заморозке стояка и неудобствам для всего дома: на разморозку потребуется несколько часов.
Тем не менее, врачи рекомендуют регулярно открывать окна в квартирах, даже в сильные морозы. Без проветривания воздух становится сухим и благоприятным для вирусов и бактерий.