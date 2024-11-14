Тюменцам подсказали, как сэкономить на отоплении в морозы

Если с поддержанием окон закрытыми возникают какие-либо проблемы, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Например, если окна находятся в аварийном состоянии. Чиновник также добавил, что сквозняки в подъездах могут привести к заморозке стояка и неудобствам для всего дома: на разморозку потребуется несколько часов.