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Posted 14 ноября, 07:49

Published 14 ноября, 07:49

Modified 14 ноября, 07:51

Updated 14 ноября, 07:51

Тюменцам подсказали, как сэкономить на отоплении в морозы

Тюменцам подсказали, как сэкономить на отоплении в морозы

14 ноября 2024, 07:49
Фото: 1MI.
На увеличение суммы в платежке ЖКХ могут повлиять открытые в подъезде окна. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский в разговоре с РИА «Новости».

Всем жителям многоквартирных домов Тюменской области порекомендовали следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Потеря тепла в помещениях общего пользования серьезно сказывается на расходах на отопление. Соответственно, страдает и личный бюджет каждого жильца. Сумма в соответствующей графе может вырасти вплоть до 10%.

Если с поддержанием окон закрытыми возникают какие-либо проблемы, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Например, если окна находятся в аварийном состоянии. Чиновник также добавил, что сквозняки в подъездах могут привести к заморозке стояка и неудобствам для всего дома: на разморозку потребуется несколько часов.

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Тем не менее, врачи рекомендуют регулярно открывать окна в квартирах, даже в сильные морозы. Без проветривания воздух становится сухим и благоприятным для вирусов и бактерий.

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#Татьяна Курганова#Общество#Отопление#Управляющая компания#ЖКХ#Подъезд#Тепло
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